Joachim Llambi hat einen neuen TV-Job: Bedeutet das sein „Let’s Dance“-Aus?

Für seine bissigen Kommentare ist Joachim Llambi bei „Let’s Dance“ bekannt und zählt zu den Urgesteinen der Tanzshow. Nun hat er einen neuen TV-Job beim MDR an Land gezogen – aber wird er dem RTL-Erfolgsformat erhalten bleiben?

Seit mittlerweile 2006 ist Joachim Llambi bei „Let’s Dance“ dabei. Dazwischen war er auch immer mal wieder in anderen Sendungen wie „Jeopardy!“ oder „Llambis Tanzduell“ zu sehen – diese liefen alle bei RTL. Doch nun hat der Juror einen neuen TV-Job – und das bei einem ganz anderen Sender.

Joachim Llambi steht künftig für „Riverboat“ beim MDR vor der Kamera

Schon bald schnuppert der ehemalige Tanzprofi nämlich Luft beim MDR. Bei dem öffentlich-rechtlichen Sender wird er für die Talkshow „Riverboat“ vor der Kamera stehen. „Jetzt ist es schon früher raus und was für eine große Freude bei mir! Ich bin ab Herbst Teil der großartigen Talkshow ‚Riverboat‘ beim MDR!“, verkündete Joachim Llambi selbst auf seinem Instagram-Kanal. Er freue sich riesig auf die Kollegen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knoop und Wolfgang Lippert. Erstere wird die Sendung immer moderieren und sich mit den anderen Kollegen abwechseln.

„Groß ist auch die Freude auf die tollen Zuschauer, die das ‚Riverboat‘ zu einer der erfolgreichsten Sendungen des MDRs und der ARD Gruppe gemacht haben. Danke an alle, die mir das Vertrauen dafür geschenkt haben“, schreibt Joachim Llambi weiter. Bei den Fans kommt das gut an: „Ich bin überzeugt, dass Sie die neue Aufgabe mit Charme und Kompetenz meistern werden“, schreibt ein Follower.

Wie geht es mit „Let’s Dance“ weiter?

Jedoch fragen sich die Zuschauer, wie es mit Joachim Llambi bei „Let’s Dance“ weitergeht. Denn sowohl „Riverboat“ als auch die RTL-Tanzshow laufen beide live in direkter Konkurrenz am Freitag. Der Juror macht klar: Trotz seiner neuen TV-Verpflichtung bleibt er der Tanzshow erhalten. „Na ja, das ‘Riverboat’ läuft auch freitags abends – so wie ‘Let’s Dance’ – live. Und die ‘Let’s Dance’-Familie braucht sich keine Sorgen machen. Es ist schon so getaktet, dass ich schon immer bei ‘Let’s Dance’ dabei sein darf!“, verkündete Joachim Llambi laut RTL.

Die Fans von Joachim Llambi können also aufatmen. Bis die neue Staffel von „Let’s Dance“ startet, müssen sich die Zuschauer noch bis zum kommenden Jahr gedulden – aber bis dahin kann man ihm im „Riverboat“ beim MDR sehen. „Let’s Dance“-Finalist Detlef Soost schrieb unter dem Post: „Na da komm ich dann auch mal rum :))) Congratulations.“