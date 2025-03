Nach Buh-Rufen bei „Let’s Dance“ – jetzt wehrt sich Joachim Llambi

Fassungslosigkeit auf allen Seiten: Juror Joachim Llambi wurde nach einem Urteil bei „Let’s Dance“ ausgebuht. Nun meldet er sich in einem Statement bei Instagram und findet deutliche Worte.

Am Freitag war es endlich so weit: Nach der Kennenlernshow zeigte RTL die erste reguläre Folge von „Let’s Dance“. Die Paare fegten über das Tanzparkett – jedoch sind Leyla Lahouar und Jeanette Biedermann krankheitsbedingt ausgefallen. Joachim Llambi ist für seine knallharten Urteile bekannt – dieses Mal musste der Juror jedoch Buh-Rufe kassieren.

Joachim Llambi fällt vernichtendes Urteil – und kassiert Buh-Rufe

In der Show tanzten Ben Zucker und Malika Dzumaev einen Wiener Walzer. Joachim Llambi fällte nach der Performance ein vernichtendes Urteil. „Das Problem ist, Musik ist die Grundlage des Tanzens“, erklärte der Juror. Laut seiner Einschätzung habe der Sänger kein Rhythmusgefühl und sein Auftritt habe ihn an „Hau den Lukas“ erinnert. „Eigentlich mit dem letzten Platz zu bewerten“, merkt Joachim Llambi an.

„Ausgebuht in einer deutschen Fernsehshow, das muss man erst mal schaffen“

Für die Beurteilung kassierte Joachim Llambi viele Buh-Rufe aus dem Publikum. Nun wehrt sich der Juror bei Instagram. „Ausgebuht in einer deutschen Fernsehshow, das muss man erst mal schaffen“, meldet er sich in dem sozialen Netzwerk zu Wort. Die Kritik der Zuschauer könne er absolut nicht nachvollziehen – schließlich habe er niemanden persönlich beleidigt oder ging unter die Gürtellinie.

Joachim Llambi findet deutliche Worte: „Es muss doch in Deutschland wieder möglich sein, die Wahrheit sein zu dürfen und für Klarheit zu sorgen, ganz gleich, ob es der Allgemeinheit schmeckt oder nicht. Wo sind wir hingekommen, dass ein ordentlicher Diskurs in Deutschland nicht mehr möglich ist.“

Und weiter lässt der „Let’s Dance“-Juror verlauten: „Ich bin der letzte der jemand persönlich angreift. Es geht um die Sache, es geht auch darum, die Guten zu schützen und es geht in dieser Tanzshow auch darum, am Ende den richtigen Sieger zu finden. Wenn das in Deutschland egal in welchem Bereich (Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport usw.) nicht mehr möglich ist, dann ist es nicht mehr das Deutschland, dass ich kenne und für das Deutschland in aller Welt geschätzt wird.“

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr.