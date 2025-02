Nach Leyla Lahouar: Auch Jeanette Biedermann fällt bei „Let’s Dance“ aus

Am vergangenen Freitag begann die neue Staffel von „Let’s Dance“ mit der Kennenlernshow. Am kommenden Freitag läuft nun die erste reguläre Folge der Tanzshow – und gleich zwei Promis müssen pausieren.

Nach dem fulminanten Staffelauftakt am vergangenen Freitag wird es für die „Let’s Dance“-Stars nun richtig ernst. In der Kennenlernshow erfuhren die 14 Prominenten, mit welchem Tanzprofi sie ihre persönliche Tanzreise antreten und starten am Freitag erstmals als Tanzpaare auf dem Parkett.

Leyla Lahouar muss pausieren

Die 18. Staffel von „Let’s Dance“ hat gerade erst begonnen – und schon schrumpft die Teilnehmerzahl in der ersten regulären Folge. Denn einige Promis sind erkrankt. Leyla Lahouar muss aufgrund einer Atemwegsinfektion pausieren.

Auch Jeanette Biedermann fällt aus

Auch Jeanette Biedermann hat es erwischt. Die Musikerin kämpft mit einem grippalen Infekt und hohem Fieber und kann am Freitag ebenfalls nicht teilnehmen. „Ich hätte so gerne getanzt und ich habe bis zum Schluss alles gegeben. […] Aber ich habe seit Tagen hohes Fieber und einen Rieseninfekt und mein Arzt hat mir abgeraten, auf die Tanzfläche zu gehen“, postete die Sängerin bei Instagram. Beide Kandidatinnen werden voraussichtlich nächste Woche wieder dabei sein.

Das sind die Tänze der ersten Show von „Let’s Dance“

Podcasterin & Content Creatorin selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke:

Cha Cha Cha: „Hooked on a Feeling“ von Blue Swede

Stuntfrau Marie Mouroum mit Alexandru Ionel:

Jive: „Faith“ von Stevie Wonder & Ariana Grande

Content Creatorin Paola Maria mit Massimo Sinató:

Langsamer Walzer: „La Vie en Rose“ von Edith Piaf

Schauspielerin Christine Neubauer mit Valentin Lusin:

Quickstep: „Nah Neh Nah“ von Vaya con Dios

Schauspielerin Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov:

Langsamer Walzer: „Suddenly“ von Tony Benett

TV-Koch & „First Dates“ -Gastgeber Roland Trettl mit Kathrin Menzinger:

Cha Cha Cha: „Let’s Groove“ von Earth, Wind & Fire

Comedian Osan Yaran mit Christina Hänni:

Tango: „There’s Nothing Holding me Back“ von Shawn Mendez

Golfprofi & Student Diego Pooth mit Ekaterina Leonova:

Cha Cha Cha: „Step by Step“ von New Kids on the Block

Para-Schwimmer Taliso Engel mit Patricija Ionel:

Quickstep: „I’m not the only one“ von Sam Smith

Ehemaliger Profisportler Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster:

Jive: „Footloose“ von Kenny Loggins

Entertainer Marc Eggers mit Renata Lusin:

Tango: „Womanizer“ von Britney Spears

Musiker Ben Zucker mit Malika Dzumaev:

Wiener Walzer: „Can’t Help Falling in Love“ von Elvis

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ am Freitag um 20.15 Uhr.