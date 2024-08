„Ist mir zu asozial“: Erster Dschungelcamp-Star schmeißt freiwillig hin!

Die Luft im Dschungelcamp wird dicker! Nach dem Exit von David Ortega gibt es bei „Ich bin ein Star – Der Showdown der Dschungel-Legenden“ nun den ersten freiwilligen Ausstieg.

An Tag 7 von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ ging es munter weiter. Kader macht den Stars eine Ansage: Sie sollen nicht mehr so verschwenderisch mit dem Toilettenpapier umgehen! Das lässt Giulia nicht auf sich sitzen und fragt nach, was sie denn selbst mit reichlich Toilettenpapier eingewickelt habe. Mit dieser intimen Nachfrage zieht sie erneut den Groll ihrer Mitcamper auf sich. Nach dem Streit ist vor dem Streit: Auch Hanka und Elena geraten aneinander. Und die schlechte Stimmung im Camp bleibt nicht folgenlos – der nächste Star verlässt das Camp.

Achtung, Spoiler: Dieser Star verlässt das Dschungelcamp freiwillig

Der Inhalt bezieht sich auf die Dschungelcamp-Folge, die erst am 22. August im linearen TV zu sehen sein wird, aber schon jetzt bei RTL+ verfügbar ist. Es kommt zu einem erneuten Streit zwischen Elena Miras und Hanka Rackwitz. Die ehemalige „Love Island“-Kandidatin ist nicht damit einverstanden, wie Hanka Rackwitz die Nachtwache absolviert. Es folgt daraufhin eine heftige Auseinandersetzung. Und danach trifft sie eine folgenschwere Entscheidung.

„Ich habe was zu sagen“. ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus'“, sagt Hanka Rackwitz und verkündet damit ihren Ausstieg. Im Dschungeltelefon geht sie auf die Gründe ein: „Ich habe eine wahnsinnig schwere Entscheidung getroffen. Aber ich habe Klarheit erlangt. Klar könnte ich weitermachen, aber ich würde zu viel dafür bezahlen und das ist kein Geld der Welt wert. Es ist die mutigste Entscheidung meines Lebens. Denn es hängt Geld dran und ich mache mir auch Sorgen.“

„Es ist für mich einfach zu viel. Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich möchte an der richtigen Stelle die Reißleine ziehen. Die Situation ist hier drin so verfahren, dass ich keine Chance mehr für mich sehe. Ich nehme meinen Hut und gehe“, so Hanka Rackwitz weiter. Sie zieht ein ernüchterndes Fazit: „Ist mir zu asozial.“ Giulia Siegel steht hinter Hanka Rackwitz: „Einige im Camp haben das Leben von Hanka so zur Hölle gemacht, dass sie einfach nicht mehr konnte und sich entschieden hat, gehen zu müssen, da sie nervlich und emotional am Ende war. Ihr seid daran Schuld, dass sie ging.“