Erster Zoff im Dschungelcamp? Sam Dylan schießt gegen diese Mitcamperin

Bei RTL geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an diesem Freitag in die nächste Runde. Bahnt sich etwa schon der erste Zoff an? Sam Dylan giftet gegen die erste Mitcamperin – und das, obwohl das Dschungelcamp noch nicht mal richtig angefangen hat.

Sam Dylan nimmt kein Blatt vor den Mund – das hat der Reality-TV-Star bereits in anderen Formaten bewiesen. Auch im Dschungelcamp wird er sich nicht zurückhalten. Und hat es jetzt bereits auf die erste Mitcamperin abgesehen – und zwar Nina Bott.

Er selbst beteuert, im Dschungelcamp keine bestimmte Taktik zu fahren. Denn schließlich hat man es bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht in der Hand, was passiert. Der 33-Jährige glaubt aber: „Ich denke schon, dass andere eine Taktik haben“, meint er in einem Interview mit RTL.

Das habe Sam Dylan vor allem bei Instagram gemerkt. „Einige liken sich ja schon gegenseitig, schreiben sich wunderschöne Kommentare […] Nina Bott hat ja bei jedem Kommentare und Herzen drunter geschrieben – außer bei mir“, meint er.

Sam Dylan: „Ich hatte noch kein Herz von Nina Bott!“

Dass Sam Dylan kein Herz von der GZSZ-Schauspielerin erhalten hat, scheint ihn zu ärgern: „Also, ich hatte noch kein Herz von Nina Bott! Wahrscheinlich bin ich nicht in ihrem Girls Club am Ende.“ Im Dschungelcamp will Sam Dylan bei ihr nachhaken, was es damit auf sich hat. „Ich frage sie aber nochmal, ob das irgendwie einen bestimmten Grund hatte, warum sie jedem ein Herzchen geschickt hat, nur mir nicht“, kündigt er an.

Dann stellt er auch klar: „Ich bin ja kein Mensch, der sich irgendwo einschleimt.“ Auch das hat Sam Dylan in vergangenen Formaten bewiesen – er eckte oft mit anderen Kandidaten an. Das war vor allem im „Sommerhaus der Stars“ der Fall. Auch im Dschungelcamp wird sich der 33-Jährige nichts sagen lassen – ob er sich damit Freunde machen wird, zeigt sich in den kommenden Wochen.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.