Zoff auf Dschungelcamp-Rückflug: Sam Dylan schießt gegen Edith Stehfest

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ krachte es zwischen Sam Dylan und Edith Stehfest. Und auch auf den Rückflug gab es Streit.

Die Stars aus dem Dschungelcamp sind in Deutschland zurück. Beim Rückflug gab es einige Turbulenzen – und zwar bei den Stars. Denn zwischen Sam Dylan und Edith Stehfest flogen über den Wolken die Fetzen.

Sam Dylan will die Nummer von Edith Stehfest blockieren

Sam Dylan verrät im RTL-Interview, dass es zwischen Edith Stehfest, Yeliz Koc und Alessia Herren im Flieger mal wieder gekracht hat. „Sie muss ja überall ihre Nase reinziehen“, ärgert sich der Reality-Star. „Ich werde die Nummer von der Köchin, die wir hatten, die Stehfest, direkt löschen und blockieren.“

„Ich will sie eigentlich auch nicht wieder sehen – aber einmal muss ich ja noch“

Dann teilt er noch weiter aus: „Das ging schon wieder auf den Flug weiter. Sie wollte alles besser wissen. Ich will sie eigentlich auch nicht wieder sehen – aber einmal muss ich ja noch“, so Sam Dylan. Damit meint er das Dschungelcamp-„Nachspiel“, welches am 23. Februar 2025 bei RTL ausgestrahlt wird.

Anna-Carina Woitschack sagt nach dem Rückflug über Edith Stehfest: „Wir haben gesprochen. Zum Aussprechen wäre es etwas voreilig. Ich würde mir erstmal alles in Ruhe anschauen, weil ich nicht weiß, was gezeigt wurde.“

Pierre Sanoussi-Bliss glaubt auch nicht an die großen Freundschaften nach dem Dschungelcamp. „Wir sind hier eine Zweckgemeinschaft gewesen und bestimmt nicht Freunde fürs Leben. Über was soll man sich denn austauschen, was man hätte nicht 2,5 Wochen im Dschungelcamp machen können“, so der Schauspieler.

Versöhnliche Worte von Timur Ülker

Immerhin gibt es von Timur Ülker versöhnliche Worte. „Die ein oder anderen haben sich ausgesprochen. Maurice und ich haben auch gesprochen und haben uns positiv zueinander gefunden. Es ist alles so, wie es sein muss. Wir haben alle Spaß gehabt und es war in Prinzip wie ein Klassenflug. Alles, was vorher war, ist vergessen.“