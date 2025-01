„Ich hatte so Angst, dass es in meiner Mumu explodiert“: Schmuggel-Versuch von Dschungelcamp-Star Yeliz Koc fliegt auf

Im Dschungelcamp kippt die Stimmung: Nach mehreren Regelverstößen müssen die meisten Luxusgegenstände abgegeben werden. Nun ist auch ein Schmuggel-Versuch von Yeliz Koc aufgeflogen.

Yeliz Koc raucht viel und gerne – bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ darf die Kandidatin zwar zu Zigaretten greifen. Jedoch sind das deutlich weniger, als das sonst der Fall ist. Und genau für den Fall hat sich die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin etwas in ihre Slipeinlage gelegt.

Yeliz Koc schmuggelt eine elektrische Zigarette in ihrer Slipeinlage ins Camp

Es ist nicht der erste Schmuggel-Versuch in der diesjährigen Staffel: Timur Ülkur hat Suppenwürfel ins Dschungelcamp geschleust. Und auch Yeliz Koc hat einen verbotenen Gegenstand mit ins Camp genommen. Diesen hat sie auf kuriose Weise geschmuggelt – und zwar in ihrer Slipeinlage.

„Ich hatte so Angst, dass es in meiner Mumu explodiert“

Laut der Preview bei RTL.de hat sich Yeliz Koc eine Vape (elektrische Zigarette) in ihre Slipeinlage gelegt. „Ich hatte es in meiner Slipeinlage, ich hatte so Angst, dass es in meiner Mumu explodiert“, erklärt die Dschungelcamp-Kandidatin. Wo sie genau die Vape rauchen wollte, bleibt jedoch unklar.

Kandidaten müssen Luxusgegenstände abgeben – das sorgt für Zoff

Für die Dschungelcamp-Stars kommt es bitter: Innerhalb weniger Tage kam es zu 50 (!) Regelverstößen. Das zieht nun heftige Konsequenzen nach sich: Die meisten Kandidaten müssen ihre Luxusgegenstände abgeben – nur zwei dürfen weiterhin im Dschungelcamp bleiben, wie RTL.de schreibt. Demnach dürfen Maurice und Jürgen die Kuschelhasen und Kissen behalten. Das sorgt für Zündstoff – vor allem bei Sam Dylan. Der Streit zwischen den Kandidaten scheint danach völlig zu eskalieren.

Zuletzt ging es eher harmonisch zu – das scheint nun Schnee von gestern zu sein. Hinzu kommt auch noch, dass die Dschungel-Stars weiter hungern müssen – es gibt weiterhin nur Reis und Bohnen. Denn Sam Dylan hat mittlerweile die dritte Dschungelprüfung verhauen – das gab es im Dschungelcamp bisher noch nie. Gemeinsam mit Lilly Becker und Alessia Herren muss er auch zur nächsten Challenge antreten.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.