Dschungelcamp 2025: RTL verweigerte den Luxusartikel von Yeliz Koc!

Yeliz Koc ist im Dschungelcamp dabei. Jeder Promi darf zwei Luxusgegenstände mit nach Down Under nehmen. Für den Reality-TV-Star ging der Plan nicht auf: RTL verweigerte ihren Luxusartikel-Wunsch.

Für Yeliz Koc geht ein riesiger Traum in Erfüllung: Die 29-Jährige gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. „Ich bin bereit und der Dschungel ist mein Traumformat. Ich warte schon seit acht Jahren darauf und jetzt ist es so weit“, sagt der Reality-TV-Star im Interview mit RTL.

Yeliz Koc sagt über sich: „Als ich damals angefangen habe mit dem Fernsehen, war ich ganz schüchtern, zurückhaltend und ängstlich. Jedes Format, was ich dann nach und nach gemacht habe, hat mich stärker und selbstbewusster gemacht.“

„Tatsächlich war das mein Luxusartikel-Wunsch. Ist nur leider nicht erlaubt“

Die 29-Jährige wollte einen ganz besonderen Luxusartikel mit ins Dschungelcamp nehmen – doch dieser wurde von RTL verweigert. „Moskitonetz zum Schlafen – ist das eine Option?“, platzte es aus Yeliz Koc bei Instagram heraus. Doch dann postete sie in dem sozialen Netzwerk: „Tatsächlich war das mein Luxusartikel-Wunsch. Ist nur leider nicht erlaubt.“

Daraus wird nichts, denn die Verantwortlichen von RTL denken etwas dabei. Schließlich amüsieren sich immer wieder die Zuschauer, wenn die Promis wegen des Ungeziefers in der TV-Show am Rad drehen.

Die Fans wollten von Yeliz Koc bei Instagram außerdem wissen, wovor sie am meisten Angst hat. „Die Frage sollte heißen: Wovor hast du keine Angst? Es fängt schon damit an, dass wir draußen schlafen, draußen aufs Klo gehen müssen. Meine Horror-Vorstellung sind die dunklen Höhlen im Boden, Kakerlaken im Ohr, Spinnen, Schlagen, einfach ALLES!“, so Yeliz Koc.

Ihr größter Horror seien jedoch die Dschungelprüfungen – davon wird die 29-Jährige jedoch nicht verschont werden. Denn schließlich muss jeder Kandidat irgendwann eine Dschungelprüfung absolvieren. Und warum macht sie überhaupt im Dschungelcamp mit? „Weil es die Erfahrung meines Lebens sein wird und ich mich meinen Ängsten stellen kann. Ob mit oder ohne Erfolg – das wird sich zeigen“, verriet die bekannte Persönlichkeit.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.