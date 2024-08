„Ich habe einen Stalker!“: „Hartz und herzlich“-Elvis verkündet Schock-Nachricht

Elvis gehört zu den beliebtesten Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Nun verkündet der Mannheimer in den sozialen Netzwerken eine Schock-Nachricht und spricht über einen Stalker.

Bei „Hartz und herzlich“ gehört Elvis zu den Urgesteinen und hat mittlerweile eine riesige Fangemeinde. In der RTLZWEI-Sozialdoku geben die Protagonisten einen Einblick in ihren Alltag – und der ist auch manchmal von Problemen geprägt. Vor allem die finanziellen Hürden sind riesig, denn die meisten Bewohner beziehen Bürgergeld.

Trotz bester Nachbarschaft kommt es in den Benz-Baracken in Mannheim durchaus zu Zwischenfällen – von Gewalt bis hin zu Polizeieinsätzen. Und auch Elvis hat gerade mit einigen Problemen zu kämpfen: Er selbst macht kein Geheimnis daraus, dass er damals kriminell war – doch nun wurde er selbst Opfer von einer Straftat.

Elvis sorgt sich um die Sicherheit seiner Frau und seinen Kindern

Bei TikTok schockiert er seine Community gleich mit zwei Schock-Nachrichten: Zum einen wurde er vor seiner Tür ausgeraubt. Zum anderen hat der „Hartz und herzlich“-Star einen Stalker. „Ich habe einen Stalker!“, sagt Elvis auf der Videoplattform. Elvis ist besorgt um die Sicherheit seiner Frau und seiner Kinder.

„Der Typ hat das Fahrrad von meinem Sohn geklaut“

„Der Typ hat das Fahrrad von meinem Sohn geklaut“, so Elvis. In dem sozialen Netzwerk bittet Elvis um Hinweise und um Hilfe bei der Suche nach dem Dieb. Deshalb veröffentlichte er auch einige Schnappschüsse einer Überwachungskamera. Er hat jedoch weitere Sorgen als das gestohlene Rad – er meint, dass ihm eine Person nachstellt. Und Fans spekulieren, um wen es sich handeln könnte. Dabei fällt immer wieder ein Name – und zwar Musikproduzent Sören Schnabel. Mit diesem ist Elvis zuletzt heftig aneinandergeraten.

„Trotz blockieren und ignorieren weiß er alles, was ich wie, wo und mit wem mache oder tue. Ist langsam unheimlich“, schreibt Elvis in den Kommentaren. Außerdem sei Pascals Musikproduzent „mit seinen Fakeaccounts überall drin, sogar in meinen Lives“, meint der Protagonist aus „Hartz und herzlich“. Ob es zwischen dem Streit mit dem Musikproduzenten und seinem Stalker einen Zusammenhang gibt, ist ungewiss.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich ab 16:05 Uhr.