„Hat mir gedroht!“: „Hartz und herzlich“-Selina mit heftiger Enthüllung über ihre Ex

Selina ist stocksauer! In einem Video bei TikTok packt die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ über ihre Ex-Freundin aus und enthüllt heftige Details.

Die bekannte Persönlichkeit aus „Hartz und herzlich“ ist körperlich und geistig beeinträchtigt. Ein Arzt hat deshalb ihre Verfassung untersucht. „Der Arzt hat ein Gutachten gemacht, dass Selina auf dem Stand einer 12- bis 13-Jährigen wäre vom Gehirn her und sich nicht weiterentwickeln würde“, erklärte damals ihre Mutter Petra in der RTLZWEI-Sozialdoku. Die 19-Jährige kann keine Entscheidungen allein treffen und braucht einen gesetzlichen Betreuer.

Zwar kann Selina keinem normalen Job nachgehen – jedoch träumt sie von einer Karriere als Influencerin bei TikTok – Dort gibt die „Hartz und herzlich“-Darstellerin einen Einblick und berichtet von schönen, aber auch negativen Momenten aus ihrem Alltag. Nun sprach sie über ihre ehemalige Beziehung und lässt kein gutes Haar an ihrer Ex-Freundin.

Selina: „Die Beziehung ist nicht gut gelaufen“

„Die Beziehung ist nicht gut gelaufen“, gibt Selina bei TikTok zu. „Sie wollte eher den Chef raushängen lassen“, plaudert sie weiter aus. Dani war mit ihren 42 Jahren deutlich älter als Selina – das gebe ihr jedoch nicht das Recht, sie so zu behandeln: „Sie ist mit mir so fies umgegangen“, berichtet der „Hartz und herzlich“-Star.

„Und das nenne ich Freundin?“, fragt Selina. Sogar von Drohungen spricht sie dann: „Wenn es nicht gut gelaufen ist, hat sie die Leute beauftragt und hat mit den Leuten mir gedroht.“ Auslöser war übrigens ein Streit um 100 Euro. Das Geld hatte Dani damals für Essen mitgebracht.

Selina behauptet außerdem, dass Dani in der Beziehung nicht immer ehrlich war. So wurde ihr Vertrauen mehrmals missbraucht. Ihre Ex-Freundin soll zudem Dinge behauptet haben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Selina ist heute fassungslos, wie sie sich damals auf Dani einlassen konnte. Mit dem Kapitel hat sie aber mittlerweile abgeschlossen – auch, wenn sie wohl öfter an die Vergangenheit denken muss.