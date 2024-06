„Hartz und herzlich“-Stars in Trauer – Todesfall erschüttert Benz-Baracken

In den Benz-Baracken in Mannheim herrscht Trauer. Denn die Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ müssen einen Todesfall verkraften. Pascal teilte seine Beileidsbekundungen sogar auf Instagram.

Die Teilnehmer aus der Sendung „Hartz und herzlich“ müssen mit wenig Geld auskommen – dadurch gestaltet sich der Alltag manchmal schwierig. Auch mit zahlreichen anderen Problemen müssen sie sich herumschlagen. Die Teilnehmer sind jedoch bekannt für Zusammenhalt und Freundschaften.

Die Protagonisten aus den Benz-Baracken in Mannheim sind untereinander stark vernetzt – auch dann, wenn die Kameras aus sind. Doch nun macht eine Schock-Nachricht die Runde: Einige Darsteller aus dem Viertel haben einen Todesfall zu betrauern. Besonders Pascal, der Sohn von Beate, scheint darunter zu leiden.

„Hartz und herzlich“-Teilnehmer trauern um TikTok-Star „Ossi“

Es handelt sich dabei um den Tod von „Ossi Ulle“. Damit ist nicht der Freund von „Hartz und herzlich“-Rostockerin Cindy gemeint, sondern es geht um den TikToker „Ossi“. Dieser hatte zwar keinen Auftritt in „Hartz und herzlich“, jedoch hatte er anscheinend eine große Verbindung zu den Protagonisten in den Benz-Baracken in Mannheim. „Ruhe in Frieden auf jeden Fall“, schreibt Pascal in dem sozialen Netzwerk. Nicht nur Pascal, sondern auch Dieter trauert um den TikTok-Star, welcher in den Benz-Baracken eine echte Bekanntheit war.

Mittlerweile sind bereits einige „Hartz und herzlich“-Stars verstorben

Die Stars aus der RTLZWEI-Sozialdoku mussten in den vergangenen Jahren schon einige Todesfälle verkraften. Vor allem der Tod von Ikone Dagmar löste Entsetzen aus. Wochenlang kamen Fans zu ihrem Wohnhaus und legten dort Blumen und Kerzen nieder, wie das Portal mannheim24 schreibt. „Dass so viele an ihrem Leben teilgehabt haben, hat sie selbst nicht geglaubt und habe ich selbst auch nicht geglaubt – bis ich einmal in Mannheim war, bei der Dagmar zu Besuch, da war ein Fan nach dem anderen. Wie ein großer Schauspieler, obwohl sie gar nicht geschauspielert hat. Sie wollte zeigen, dass man auch als ‚Barackler‘ ein Mensch ist“, erklärte damals ihr Bruder bei RTLZWEI. Vor zwei Jahren kam es zum nächsten traurigen Todesfall: Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin Lisa-Marie wurde von ihren Eltern tot aufgefunden – sie wurde nur 16 Jahre alt.