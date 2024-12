„Hartz und herzlich“-Sandra will nicht arbeiten – der Grund macht die Zuschauer fassungslos

Die meisten Protagonisten bei „Hartz und herzlich“ sind arbeitslos – dazu zählt auch Sandra. Nun packt die 40-Jährige in der RTLZWEI-Sozialdoku aus, weshalb sie keinem Job nachgeht – der Grund macht die Zuschauer fassungslos.

Im Rostocker Blockmacherring sind viele Bewohner arbeitslos und auf staatliche Leistungen angewiesen. Sandra hat ebenfalls keinen Job – jedoch bezieht sie kein Bürgergeld mehr, da ihr Partner Tino einem Job nachgeht. Dennoch hat sie nicht vor, arbeiten zu gehen.

Auch, wenn Tino einen Job hat – das Geld ist dennoch knapp. Dagegen würde ein zweites Einkommen helfen – jedoch sieht es Sandra gar nicht ein, sich einen Job zu suchen. „Ich möchte arbeiten gehen“, versichert die 40-Jährige – jedoch mit einer riesigen Einschränkung.

Darum will Sandra nicht arbeiten gehen

Schon seit Jahren träumt Sandra von einem Eigenheim in Ostfriesland. Einen Kredit lehnte die Bank ab – auch hier würde ein zweites Einkommen helfen. Sandra will jedoch erst einen Job suchen, wenn sie umgezogen sind – in Rostock sei ein Job für sie keine Alternative. „Das einzige, was ich machen möchte, kriege ich hier nicht!“, erzählt die Protagonistin bei „Hartz und herzlich“.

Sandra hat nämlich genaue Vorstellungen, wie ihr neuer Job sein soll: „Ich will mit Tieren arbeiten, ich will Tiere mit großziehen, ich will Tiere pflegen.“ In dem Bereich gebe es keine Stellen in Rostock – und solange das nicht der Fall ist, geht Sandra einfach gar nicht arbeiten. Das treibt die Zuschauer zur Weißglut.

„Deswegen hoffe ich, dass es endlich mal mit dem Umzug klappt“, erzählt Sandra. Sie hoffe, dass sie demnächst ihre Koffer in Rostock packen kann, damit „ich dann dort arbeiten gehen kann“, so die 40-Jährige. Ohne einem zweiten Einkommen gestaltet sich ein Umzug jedoch schwierig – und ohne Umzug gehe Sandra nicht arbeiten. Dennoch lässt es sich die Familie gutgehen – in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ macht Sandra mit Tino und ihren Kids ein Campingurlaub.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.