„Hartz und herzlich“-Pascal wurde gekündigt – Schuld sollen die Fans sein

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ verkündete vor einiger Zeit, dass er endlich einen Job hat. Doch nun wurde er gekündigt – Schuld sollen die Fans sein.

Seit 2016 zeigt RTLZWEI die Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Die Protagonisten haben oft mit finanziellen Problemen zu kämpfen – die meisten leben von Bürgergeld. Auch Petra sowie ihre zwei Kinder Selina und Pascal sind ein Teil der Sendung. Letzterer hat kürzlich einen Job gefunden – doch kurz danach folgte schon wieder die Entlassung. Und ausgerechnet die Fans sollen Schuld an der Misere sein.

Eigentlich wollte Pascal sein Geld mit TiKTok verdienen und als Influencer durchstarten – der Plan ging jedoch nicht ganz auf. Denn noch immer war der 22-Jährige auf Sozialleistungen angewiesen. Deshalb musste ein neuer Job her – der Mannheimer bewarb sich daraufhin als Essenslieferant. Doch nun ist er wieder arbeitslos.

„Die Arbeit wurde mir kaputtgemacht von den Hatern“

Der Grund? Die Fans stecken hinter seiner Entlassung. „Die Arbeit wurde mir kaputtgemacht von den Hatern“, verkündete Pascal jetzt in einem neuen Statement. Er habe lange durchgehalten – trotz gesundheitlicher Beschwerden. „Ich habe drei Monate durchgehalten, mit Mandelentzündung und Verletzungen“, so der 22-Jährige. Er wollte den Job unbedingt behalten – auch, wenn er mental mit den Nerven völlig am Ende war.

Zuschauer schicken seinem Chef „hunderte von E-Mails“

Dass er den Job verloren habe, sei laut seinen Aussagen die Schuld der RTLZWEI-Zuschauer. Denn diese hätten seinem Chef „hunderte von E-Mails“ gesendet. „Viele Leute haben es mir nicht gegönnt, haben mir die Arbeit nicht gegönnt“, so der „Hartz und herzlich“-Star. In einer Mail soll eine Zuschauerin seinen Chef gebeten haben, sich die Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku anzuschauen – Pascal zeigte bei Instagram auch einen Schnappschuss von der Nachricht.

In der Sendung lege Pascal ein Verhalten an den Tag, dass „möglicherweise negative Assoziationen mit dem Unternehmen hervorrufen könnte“, heißt es in einer weiteren Mail eines Zuschauers. Ob er dadurch wirklich sein Job verloren hat, lässt sich nicht nachprüfen – Pascal ist jedoch der Auffassung, dass der Jobverlust mit den Mails der Zuschauer zusammenhängt.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.