Bürgergeld-Empfänger schläft am Bahnhof – „Hartz und herzlich“-Pascal gibt Jobcenter die Schuld

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ muss am Bahnhof schlafen. Schuld gibt der Bürgergeld-Empfänger für seine missliche Lage mal wieder dem Jobcenter.

Beate hat die Notbremse gezogen und ihren Sohn Pascal aus der Wohnung geschmissen. Der 23-Jährige verweigert zudem immer wieder Maßnahmen vom Jobcenter oder bricht diese ab. Deshalb erhält er auch keine Unterstützung mehr von der Behörde.

Pascal ist an einem Tiefpunkt angekommen – denn er bekommt nicht nur kein Bürgergeld mehr, sondern hat auch keine Bleibe mehr. Deshalb muss der 23-Jährige am Bahnhof schlafen. Schuld an der misslichen Lage gibt der 23-Jährige dem Jobcenter – obwohl er mehrere Maßnahmen abgebrochen hat und die Behörde erst darauf die Zahlungen eingestellt hat.

„Wer sich hier aber klipp und klar querstellt, ist das Jobcenter“

Immer wieder muss Pascal einen neuen Schlafplatz suchen, welcher sich oft in der Nähe des Bahnhofes befindet. „Das ist halt kein guter Zustand“, meint der Protagonist aus „Hartz und herzlich“. „Wer sich hier aber klipp und klar querstellt, ist das Jobcenter“, beschwert er sich.

„Jeder hat das Recht auf eine Wohnung!“, meint er. Ganz so ist es aber nicht: Eigentlich bezahlt das Jobcenter erst ab dem 25. Lebensjahr eine Wohnung – nur in Ausnahmefällen springt die Behörde ein. Der Streit mit seiner Mutter Beate reicht als Grund nicht aus.

Nun macht sich Pascal zu einer Fachberatung für Wohnungslose. Das Ergebnis fällt jedoch ernüchternd aus: „Die Erwartungen sind nicht erfüllt worden.“ Denn der 23-Jährige ging davon aus, dass man ihn sofort eine Wohnung zur Verfügung stellt. Stattdessen erhielt Pascal eine Liste mit Vermietern, welche er kontaktieren soll. „Bei so einer Hitze muss ich durch die Gegend rennen und mir Gedanken machen“, erklärt er. Dann schimpft Pascal noch weiter: „Das ist für mich absolut inakzeptabel!“

Pascal will eine Wohnung vom Jobcenter – ganz ohne Gegenleistung

„Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagen kann: ‚Hier ist eine Wohnung, wir finanzieren das, bezahlen das‘. Dann ist das doch alles kein Problem“, so Pascal. Nun besucht er doch wieder eine Maßnahme vom Jobcenter – weshalb er eine Wohnung nicht einfach so bekommt, ohne dafür etwas tun zu müssen, hat er bisher nicht begriffen.

