„Hartz und herzlich“-Pascal unterschreibt Arbeitsvertrag – damit er Bürgergeld bekommt

Pascal aus „Hartz und herzlich“ hat einen Job ergattert – den hat er jedoch schnell wieder verloren. Der Sohn von Beate begab sich erneut auf die Suche und hat einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben – jedoch nur, damit er weiter Bürgergeld beziehen kann.

Vor allem Arbeitslosigkeit und Geldprobleme bereiten den Bewohnern in den Benz-Baracken in Mannheim immer wieder Probleme. Pascal musste Privatinsolvenz anmelden – innerhalb weniger Jahre machte er um die 20.000 Euro Schulden. Dann ergatterte er einen Job, den er jedoch schnell wieder verloren hat.

Kurze Zeit später unterschreibt Pascal den nächsten Arbeitsvertrag. Bei einem Behindertenfahrdienst bekommt er einen Minijob. Wirkliche Lust auf den Job hat er nicht, denn Pascal macht das nur aus einem Grund – und zwar, um weiter Bürgergeld zu kassieren. Um weiter Anspruch auf die staatlichen Leistungen zu haben, muss Pascal entweder die Schule besuchen, eine Maßnahme vom Jobcenter annehmen oder eben arbeiten gehen – um der Maßnahme vom Jobcenter zu entgehen, hat sich der Sohn von Beate für Letzteres entschieden.

„Ich sag’ mal so, für was gehe ich dann überhaupt arbeiten?“

Ein Teil von dem Minijob wird jedoch abgezogen. Pascal ist alles andere als begeistert. „Ich sag’ mal so, für was gehe ich dann überhaupt arbeiten?“, fragt er in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Da er nicht genau weiß, wie sich der Minijob auf das Bürgergeld auswirkt, ruft Pascal beim Jobcenter an. „Da stehen keine Arbeitsstunden bei. Ohne die kann ich überhaupt nicht beurteilen, ob der Vertrag in irgendeiner Weise eine Leistungsbasis bietet“, erklärt die Sachbearbeiterin. Dann fragt er bei seiner Chefin nach und ruft anschließend wieder in der Behörde an. „Die Frau meinte, dass es so vierzig Stunden im Monat sind. Genau wusste sie das aber auch nicht“, so Pascal.

Das hilft der Sachbearbeiterin nicht weiter und verweist darauf, auf die erste Lohnabrechnung zu warten. „Ich könnte mich so aufregen. Das ist nur ein Minijob. Wenn es eh weniger Geld ist, als ich verdiene, warum werde ich nicht trotzdem in den Leistungsbezug aufgenommen? Versteh ich nicht“, regt sich Pascal auf. Dass der Mannheimer wieder einen Job hat, hat er seinem Nachbarn Elvis zu verdanken. Denn er hat bei seiner Chefin ein gutes Wort eingelegt. Wie lange Pascal den Job diesmal ausüben wird, steht in den Sternen.

