„Hartz und herzlich“-Aussteigerin packt aus: Darum unterschreibt Chantal keinen RTLZWEI-Vertrag mehr

Seit 2016 läuft die RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ im Fernsehen. Die Schwester von Pascal war damals in dem Format zu sehen – nun enthüllt sie den Grund, weshalb sie keinen RTLZWEI-Vertrag mehr unterschreibt.

Zuletzt sorgte Pascal für Kopfschütteln bei den Zuschauern von „Hartz und herzlich“: Er flog nicht nur bei seiner Mutter Beate aus der Wohnung, sondern war dann obdachlos und sträubte sich gegen die Maßnahmen des Jobcenters. Seine Schwester Chantal hat erst kürzlich auf der Videoplattform ausgepackt, dass der 23-Jährige „geistig behindert“ sei.

Und nicht nur das: Chantal hat jetzt auch enthüllt, weshalb sie nicht mehr bei „Hartz und herzlich“ zu sehen ist. Denn die Schwester von Pascal möchte keinen Vertrag mehr bei RTLZWEI unterschreiben – und das hat auch seine Gründe.

„Die sollen sich doch einfach um ihren Scheiß kümmern“

Pascal bekommt viele Hassnachrichten im Netz. Zwar ist Chantal in dem Clip nicht zu sehen, jedoch wettert sie aus dem Off: „Die sollen sich doch einfach um ihren Scheiß kümmern. Wenn die Leute wüssten, wie oft du in Reha warst und schon wieder laufen lernen musstest von Neuem.“

Deshalb will Chantal keinen RTLZWEI-Vertrag mehr

Nicht nur die Zuschauer, sondern auch RTLZWEI bekommt sein Fett weg. Denn die Verantwortung für die Hasskommentare sieht Chantal auch beim Sender. „Die sehen nur das, was man halt gezeigt kriegt und das ist ja nicht unser ganzes Leben“, meint die Schwester von Pascal. Laut ihrer Aussage würde bei „Hartz und herzlich“ demnach vieles gar nicht ausgestrahlt.

Deshalb will Chantal keinen Vertrag mehr bei RTLZWEI unterschreiben. Offenbar hat der Sender jedoch großes Interesse an Chantal: „Die wollen mich da die ganze Zeit, aber ich mach‘ das nicht.“ Dennoch ist sie bald kurz in der Sendung zu sehen – meist lässt sie sich bei besonderen Anlässen wie Geburtstagen zumindest mal kurz vor der Kamera blicken. „Solange man mein Kind nicht sieht, interessiert es mich nicht“, stellt die ehemalige Protagonistin von „Hartz und herzlich“ klar.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.