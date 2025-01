„Hartz und herzlich“: Nach Totgeburt von Jasmin – Maik stellt heftige Forderung

Jasmin und Maik aus „Hartz und herzlich“ mussten einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Denn die Eltern haben ihr Kind verloren. Die beiden gehen unterschiedlich mit ihrer Trauer um – nun stellt Maik seiner Freundin eine heftige Forderung.

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ geht es um die Bewohner im Blockmacherring in Rostock. Finanzielle Probleme oder auch Streß mit den Behörden beherrschen auch diesmal den Alltag der Protagonisten. Jedoch haben Jasmin und Maik ganz andere Probleme. Denn nach der Totgeburt ihres Kindes ist die Stimmung bei dem Paar extrem angespannt.

Es ist ein tragischer Verlust für Jasmin und Maik – ihre Tochter kam vor einigen Monaten tot auf die Welt. „Am meisten tut weh, dass es ein Wunschkind war, auf das man sich sehr gefreut hat“, sagte die Rostockerin damals bei „Hartz und herzlich“. In den neuen Folgen der RTLZWEI-Sozialdoku gibt es für das Paar viel zu klären.

Für den Nachwuchs war schon alles vorbereitet – doch jetzt muss wieder alles weg. Kleidung und Möbel für das Baby sollen schnellstmöglich aus der Wohnung verschwinden. Und auch die Trauerbewältigung ist ein großes Thema – und genau deshalb geraten Jasmin und Maik völlig aneinander. Denn die beiden gehen dabei völlig unterschiedliche Wege.

Jasmin hat sehr mit der Totgeburt zu kämpfen. „Wir haben zwar schon Kinder verloren, aber das mit ihr war das schlimmste. […]. Wenn meine Erinnerungen im Kopf verblassen, dann verblasst allgemein alles von den Kindern. Mit Lennox können wir noch ewig Bilder und Momente machen, aber mit ihr geht das nicht mehr“, sagt Jasmin bei „Hartz und herzlich“.

Maik: „Irgendwann musst du mal damit abschließen!“

Maik zeigt sich weniger feinfühlig und fordert Jasmin sogar auf, mit dem Thema abzuschließen. „Irgendwann musst du mal damit abschließen!“, sagte er in den neuen Folgen. Er meint, dass er nicht jeden Tag darüber reden will. Jasmin will die Totgeburt jedoch nicht verdrängen – das sorgt für eine extrem angespannte Stimmung.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ immer dienstags um 20.15 Uhr.