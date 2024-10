„Auch wenn sie tot ist, ist sie trotzdem unser Kind“: „Hartz und herzlich“-Jasmin und Maik trauern um verstorbenes Baby

Jasmin und Maik aus „Hartz und herzlich“ müssen den Tod ihrer ungeborenen kleinen Tochter Lennya verkraften. Die 20-Jährige findet in der RTLZWEI-Sozialdoku bewegende Worte.

Bei „Hartz und herzlich“ gibt es schöne, aber eben auch traurige Momente. Jasmin macht eine besonders schwere Zeit durch: Die Rostockerin hat ihr Baby verloren. In der neuen Folge sitzt Maik weinend neben ihr auf dem Sofa und hält ein kleines Stofftier in der Hand. Danach findet Jasmin emotionale Worte.

„Jetzt haben wir unseren eigenen kleinen Stern da oben“

Für das Baby sei bereits alles da gewesen. Lennya sei laut Jasmin und Maik ein absolutes Wunschkind gewesen. Eigentlich wollten sie ihre Tochter auf der Welt begrüßen – nun müssen die beiden eine Beerdigung planen. „Wir wären bereit gewesen, sie auf der Welt begrüßen zu können, dass man dann eine Beerdigung planen muss, das ist am schmerzhaftesten“, sagt Jasmin. Dann ergänzt sie noch: „Jetzt haben wir unseren eigenen kleinen Stern da oben.“

Maik: „Ich bin einfach stinksauer, dass ich sie nicht groß werden sehen konnte“

Den Sarg will Jasmin vor der Einäscherung bemalen. „Auch wenn sie tot ist, ist sie trotzdem unser Kind“, so die 20-Jährige. Maik geht mit seiner Trauer ganz anders um: „Ich wandle meine Trauer eher in Hass um. Ich hasse es, dass ich mit ihr nichts zu tun haben konnte, dadurch, dass sie gestorben ist. Ich bin einfach stinksauer, dass ich sie nicht groß werden sehen konnte.“

Produktionsfirma bittet um Privatsphäre

Jasmin war in der 35. Schwangerschaftswoche. Dann musste die Protagonistin plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Ich musste den Krankenwagen rufen, weil roter Schleim abgegangen ist und Wehen eingesetzt haben“, so die 20-Jährige. Jasmin dachte, dass sie kurz vor der Entbindung stehe – doch dann kam alles anders. Zuvor hatte man ihr versichert, dass alles in Ordnung sei. Dann hat jedoch das Herz der kleinen Lennya fünf Wochen vor der Geburt im Mutterleib aufgehört zu schlagen. Die Produktionsfirma hat am Ende der Folge um die Privatsphäre des Paares gebeten.

Zwar war Jasmin mit Lennox überfordert und hat deshalb auch Ärger mit dem Jugendamt – dennoch wollte sie ein zweites Kind. Mit den zwei Kindern sollte sie eigentlich in ein Mutter-Kind-Heim – auch der Termin stand dafür bereits fest. Aufgrund der Tragödie ist das nun erstmal zweitrangig. Die gesamte Schwangerschaft war immer wieder von enormen Beschwerden geprägt. Und nun endet diese Zeit der Ungewissheit in der denkbar schlimmsten Form. In dieser schweren Zeit rücken Maik und Jasmin noch näher zusammen. Sie spenden sich nicht nur Trost, sondern auch Stärke.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.