„Am meisten tut weh …“: „Hartz und herzlich“-Jasmin spricht über Totgeburt

Es war ein schwerer Schicksalsschlag: „Hartz und herzlich“-Protagonistin Jasmin erlitt eine tragische Totgeburt. Sie und ihr Ehemann sprechen erstmals darüber.

Jasmin freute sich auf ihr zweites Kind – die Schwangerschaft wurde auch in der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ thematisiert. Die Dreharbeiten der neuen Folgen liegen schon einige Monate zurück – zu dem Zeitpunkt war Jasmin noch schwanger. Inzwischen ist den Zuschauern bekannt, was passiert ist: Jasmin erlitt eine Totgeburt und hat ihr Kind verloren.

Eigentlich sollte Jasmin nach der Geburt des zweiten Babys in ein Mutter-Kind-Heim, da sie mit ihrem ersten Kind Lennox komplett überfordert ist. Auch ein Termin für den Einzug stand bereits fest – das rückt nun aufgrund der dramatischen Ereignisse in den Hintergrund. Erstmals sprechen Jasmin und Maik über den schweren Verlust.

„Am meisten tut weh, dass es ein Wunschkind war“

Bereits in den vergangenen Folgen von „Hartz und herzlich“ musste Jasmin in eine Klinik. „Ich musste den Krankenwagen rufen, weil roter Schleim abgegangen ist und Wehen eingesetzt haben“, sagt die 20-Jährige in der RTLZWEI-Sozialdoku. In den kommenden Episoden ist dann auch zu sehen, was passiert ist: Jasmin hat ihr Kind verloren. „Es tut nur einfach weh“, sagt die Protagonistin. „Am meisten tut weh, dass es ein Wunschkind war, auf das man sich sehr gefreut hat“, sagt die 20-Jährige weiter.

Nicht die erste Fehlgeburt?

Die Darstellerin war bereits in der 35. Schwangerschaftswoche. Es sei bereits alles für das Kind da gewesen, auch der Entbindungstermin stand bereits fest. Ob die Rostockerin weitere Details zum Verlust ihres Kindes erzählt, bleibt abzuwarten. In einem Post schrieb Jasmin vor einigen Monaten: „Drei Wochen ist es nun her, an der du diese Welt sehen und verlassen musstest, Prinzessin so gern hätten wir dich länger und öfter in unseren Armen gehalten, dir unsere Liebe gegeben und dich mit deinem Bruder aufwachsen sehen!“ Besonders tragisch: Es ist nicht die erste Fehlgeburt, die Jasmin erlitten hat. „Twins (Boy&girl) 12/2019 und Baby Girl 05/2022 und Baby L 02/2024👼Wir lieben euch!“, schrieb sie damals bei Instagram und deutet darauf hin, dass sie bereits ein Kind verloren hat.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.