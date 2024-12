„Die Sendung mit der Maus“: Darum trägt Christoph Biemann immer einen grünen Pulli

„Die Sendung mit der Maus“ feierte in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Seit 40 Jahren steht Christoph Biemann im grünen Pullover vor der Kamera und erklärt Kindern und Erwachsenen die Welt. Aber warum trägt er eigentlich immer einen grünen Pulli?

Sie gehört für viele zum Sonntag, wie der Familienausflug – die Rede ist von „Die Sendung mit der Maus“. Das Format ist eine echte TV-Institution und aus dem Programm bei ARD und WDR nicht mehr wegzudenken. Jede Woche versuchen die Macher, sowohl Kinder als Erwachsene aufzuklären und gehen Fragen wie „Woher weiß die Kopfschmerztablette, wo sie wirken muss?“ oder „Wie kommen die Minen in die Bleistifte?“ nach.

Seit der ersten Ausgabe der Lach- und Sachgeschichten am 7. März 1971 erklärt sie Jung und Alt die Dinge des Lebens, bringt Kinder und auch Erwachsene zum Staunen und zum Schmunzeln. Moderator Christoph Biemann ist schon seit Ewigkeiten dabei und präsentiert das Format seit stolzen 40 Jahren. Neben Erfinder Armin Maiwald ist er am längsten dabei.

Darum trägt Christoph Biemann immer einen grünen Pullover

Seit fast 50 Jahren spricht Armin Maiwald die Texte der Sachgeschichten der kultigen Kindersendung. Und er hat einer der größten Geheimnisse verraten: Warum trägt Christoph eigentlich immer einen grünen Pulli? „Der Autor und Darsteller in Sachgeschichten ‚Christoph‘ (Christoph Biemann) trägt immer grüne Pullis, weil 1988 über mehrere Tage ein Film über Atomkraft gedreht wurde. Er musste bei den Drehs natürlich immer die gleichen Sachen tragen. Er besaß damals zwei grüne Pullis und hat sie als Markenzeichen seitdem beibehalten. Zu der Zeit waren grüne Sweatshirts übrigens sehr angesagt. Heute hat er mehrere Exemplare seiner berühmten grünen Pullover im Schrank“, sagt Armin Maiwald in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

„Damit ich nicht immer was anderes anhabe und ich es mir merken kann“

Christoph Biemann hat sich auch selbst bei Instagram zu seinem Markenzeichen mal zu Wort gemeldet: „Damit ich nicht immer was anderes anhabe und ich es mir merken kann, habe ich mir gesagt: Ich ziehe immer ein gleiches Sweatshirt an“, erklärt er in einem Video. Und weiter sagt er: „Ich hatte zwei grüne und habe mir gedacht, dann kann eins in der Wäsche sein und ich kann das andere anziehen. So ist es zu dem grünen Sweatshirt gekommen.“ Es stecken damit keine tieferen Gründe hinter den grünen Shirts von Christoph Biemann. Die Zuschauer freuen sich jedoch, den Moderator mit seinem grünen Pulli in „Die Sendung mit der Maus“ zu sehen.