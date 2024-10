„Hartz und herzlich“: Manja ist zurück – mit Glitzer-Rollstuhl für 7.000 Euro

Manja ist seit rund einem Jahr nicht bei „Hartz und herzlich“ zu sehen gewesen. Nun kehrt die Rostockerin in die RTLZWEI-Sozialdoku zurück – mit einem Glitzer-Rollstuhl von stolzen 7.000 Euro.

Nach fast einem Jahr gibt es ein Wiedersehen mit der 56-jährigen Manja bei „Hartz und herzlich“. Die MS-Kranke musste nach einer großen OP lange im Bett liegen. Nun ist sie froh, endlich wieder rausgehen zu können. Sie ist zwar an den Rollstuhl gefesselt, doch sie versucht trotzdem, nicht den Mut zu verlieren.

Manja gehört zu den Kult-Protagonisten der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“. Doch seit rund einem Jahr ist die 56-Jährige von der Bildfläche verschwunden – einige Zuschauer haben sich darüber gewundert und vermuteten sogar, dass Manja tot sein könnte. Doch jetzt feierte die Rostockerin in der Sendung ihr überraschendes Comeback und erzählt, was sich in ihrem Leben verändert hat.

Darum war Manja nicht mehr bei „Hartz und herzlich“ zu sehen

Dass Manja nicht bei „Hartz und herzlich“ zu sehen war, hatte gesundheitliche Gründe. „Ich hab seit letztem Jahr April durchgängig im Bett gelegen bis Januar“, sagt die Protagonistin in der Sendung. Die 56-Jährige war über mehrere Monate ans Bett gefesselt – Grund dafür war eine Operation: „Vier Stunden ging die OP, drei Wochen Krankenhaus und dann lag ich nur noch im Bett.“

Neuer Rollstuhl mit „Bordeauxfarben mit Glitzer“ – für 7.000 Euro

Die Multiple-Sklerose-Patientin hat einen neuen Rollstuhl – und auf diesen ist sie besonders stolz. Denn das Gefährt hat ein besonderes Design: „Bordeauxfarben mit Glitzer“, denn „blau oder grün haben alle!“, berichtet Manja. Dieser hatte aber einen stolzen Preis: „Der hat 7.000 Euro gekostet!“ Manja konnte die Kosten nicht allein aufbringen, deshalb ist die Krankenkasse eingesprungen. Schließlich ist sie auf den Rollstuhl angewiesen.

Manja hat einen neuen Freund – den hat sie seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen

Auch im Liebesleben hat sich einiges getan. Denn Manja hat einen neuen Freund. Nach der Trennung von Martin hat sie Norbert in einer Obdachlosen-Unterkunft kennengelernt. „Er hat gesagt ‚I love you forever‘ und ich hab nur gesagt ‚Sí, sí‘ (deutsch: ‚ja, ja‘)“, erzählt Manja. Nun sei er beleidigt. Die beiden haben sich zwar seit Monaten nicht mehr gesehen – dennoch glaubt Manja an eine ernsthafte Beziehung mit Norbert. Ob das auch auf Gegenseitigkeit beruht, bleibt abzuwarten.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18:05 Uhr.