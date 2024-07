„Hartz und herzlich“: Jerrick macht ein Praktikum – und schmeißt danach wieder hin

Bei „Hartz und herzlich“ haben die Protagonisten mit zahlreichen Problemen zu kämpfen – so auch Jerrick. Der 22-Jährige hat ein Praktikum begonnen – und hat danach direkt wieder hingeschmissen. Nun sucht er nicht nur einen Job, sondern auch eine Wohnung.

RTLZWEI hat am Mittwochnachmittag eine Wiederholungsfolge von „Hartz und herzlich“ gezeigt – darin war auch Jerrick zu sehen. Der 22-Jährige möchte Struktur in sein Leben bringen. Zuletzt hat Protagonist ein Praktikum in der Gastronomie gemacht, doch seitdem ist nur wenig passiert. Antriebslosigkeit und psychische Probleme belasten den Halbamerikaner. Jerrick sucht nicht nur einen Job, sondern auch eine Wohnung. Für beides braucht er jedoch Durchhaltevermögen, an welchem es ihm oftmals mangelt. So ist der Barackler nach wie vor auf die Unterstützung des Jobcenters angewiesen.

Jerrick finanziert sein Leben mit staatlicher Unterstützung und Kindergeld

In der Folge am 31. Juli möchte der 22-jährige Jerrick aus den Mannheimer Benz-Baracken wieder mehr Struktur in sein Leben bringen. Und das ist gar nicht so einfach: Er absolvierte ein Praktikum in der Gastronomie – danach hat er dieses wieder abgebrochen. Mit staatlicher Unterstützung und Kindergeld finanziert Jerrick sein Leben.

Das Jobcenter unterstützt den Hilfsbedürftigen – nicht nur bei der Jobsuche, sondern auch bei der Beschaffung einer Wohnung. Diese braucht er nämlich ebenfalls dringend nach der Trennung von seiner Freundin. Denn Jerrick will nicht mehr seiner Mutter oder Freunden auf der Tasche liegen. Die Behörde hat ihm nun erstmal eine Pause vorgeschlagen, um sich wieder auf Praktika demnächst konzentrieren zu können.

Sein Ziel ist es jedoch, einen Ausbildungsplatz zu ergattern. Antriebslosigkeit und psychische Probleme erschweren jedoch den Einstieg ins Berufsleben. Der Halbamerikaner hat in der RTLZWEI-Sozialdoku auch seine Gefühlslage beschrieben: Sobald er Bewerbungen schreibt, „tut er mit jeder einzigen Faser in seinem Herzen kotzen“, erklärt der 22-Jährige, welcher einen Hauptschulabschluss hat. Ob er demnächst doch einen Job ergattern wird? Das wird die Zeit zeigen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich ab 16:05 Uhr.