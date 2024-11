„Hartz und herzlich“-Janine verliebt in Straftäter – neuer Freund war in JVA

Janine wurde bekannt durch die RTLZWEI-Sozialddoku „Hartz und herzlich“ bekannt. Nun präsentiert die Protagonistin in den sozialen Netzwerken ihren neuen Freund. Dieser ist ein verurteilter Straftäter und saß sogar im Knast.

Derzeit laufen neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock und Trier – die Mannheimer Protagonisten haben derzeit eine TV-Pause. Und dennoch erfährt man in den sozialen Netzwerken einige Neuigkeiten von den Bewohnern aus den Benz-Baracken. So hat auch Janine eine neue Nachricht zu verkünden: Die bekannte Persönlichkeit hat einen neuen Freund.

Janine ist mit einem Straftäter zusammen

Janine gibt einen Einblick in ihr Liebesleben – jedoch sind die Fans geschockt, mit wem sie zusammen ist. Denn ihr neuer Freund ist ein Straftäter und saß in der JVA. Ihr neuer Freund Degino ist 42 Jahre alt und damit deutlich älter als die Benz-Baracklerin. Das Alter ist nur eine Sache – viel schlimmer finden die Fans die Tatsache, dass er mal im Gefängnis saß. Daraus macht er in seinen Posts auch kein Geheimnis.

„Nach vielen Jahren hinter den Mauern bin ich zurück“

Im Januar 2024 postete der Limburger ein Bild von Gefängnismauern. „Nach vielen Jahren hinter den Mauern bin ich zurück“, schrieb er zu dem Schnappschuss. Scheinbar ist Janine also mit einem Straftäter zusammen – jedoch versicherte er bei Instagram, einen solchen Fehler nicht nochmal begehen zu wollen. Ein Kavaliersdelikt dürfte es bei „vielen Jahren hinter den Mauern“ aber nicht gewesen sein. Welche Straftat er genau begangen hat, ist jedoch nicht bekannt.

Janine scheint jedoch sehr glücklich zu sein und postete mehrere Schnappschüsse. Sie scheint es nicht zu stören, dass ihr Freund mal hinter Gittern saß. Und er könnte auch eine Art Ersatzpapa für ihre Kinder sein. In seiner Beschreibung bei Instagram hat er neben einem Herz „JJJ“ stehen – das steht wohl für Janine und ihre Kinder Jaylin und Jayden. Nicht bekannt ist, wie lange die beiden schon ein Paar sind.