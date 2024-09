„Hartz und herzlich“: Gesundheitszustand von Carmen hat sich dramatisch verschlechtert

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ geht es um Carmen. Die 54-Jährige will alles dafür tun, einen Schwerbehindertenausweis zu bekommen. Unterdessen steht auch die Thrombose-Operation an.

Bei Carmen steht eine weitere Operation an. Schon lange weiß die sechsfache Mutter, dass sie eine Thrombose im Bein hat. Nachdem die OP schon einmal verschoben wurde, muss Carmen nun unters Messer. Während die 54-Jährige im Krankenhaus ist, muss Dieter sich allein darum kümmern, dass der Nachwuchs pünktlich zur Schule kommt. Für den siebenfachen Vater kein Problem. Doch die Anspannung wegen der OP ist bei dem 55-Jährigen und seinen Söhnen Lars und Manuel groß.

Die Werte von Carmen haben sich dramatisch verschlechtert

Carmen hat ihre Ernährung strikt umgestellt. Jedoch haben sich die Werte der Diabetikerin dramatisch verschlechtert. Die 54-Jährige hat nun auch eine Ernährungsberatung bei ihrer Krankenkasse beantragt – diese bekommt sie zwar, aber es wird ein hoher Zuschuss fällig. Das Geld für die Sitzungen muss die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ vorstrecken – es handelt sich dabei um mehrere hundert Euro. „Wo soll ich das hernehmen? Die Krankenkasse wird ja immer lustiger. Warum bekomme ich es immer so schwer gemacht?“, fragt die 54-Jährige ratlos.

Gleichzeitig steht die Thrombose-Operation an – wegen dieser will Carmen einen Schwerbehindertenausweis beantragen. „Meine Schwester hat’s wegen Zucker gekriegt – ich hab auch Zucker. Und ich nehme Tabletten, meine Schwester nimmt keine. Wenn die Prozente kriegt, müsste ich schon zweimal Prozente kriegen!“, meint die 54-Jährige.

Nicht nur Carmen, sondern auch ihr Ehemann Dieter hat gesundheitliche Probleme. Denn ein Arzt hat hohe Entzündungswerte festgestellt. „Bestimmt wegen seinem Muttermal, weil das total eitern tut“, so Carmen. Die Stelle sei aufgeplatzt und müsse versorgt werden. „Das ist immer größer geworden und ich habe ihm gesagt, dass er gucken lassen soll. […] Das ekelt dich an, wenn du jedes Mal das Pflaster wechselst und dir läuft Blut und Eiter voll entgegen“, erzählt die 54-Jährige. Dieter hat Angst, sich vom Arzt behandeln zu lassen – schließlich könne man auch Hautkrebs nicht ausschließen.

