„Wer wird Millionär?“: Koch-Influencer Julius Croonen stürzt dramatisch ab!

Julius Croonen hat im Netz eine riesige Fangemeinde. Denn der Influencer hat Millionen Klicks mit Koch-Videos. Nun wollte der Web-Star sein Glück bei „Wer wird Millionär?“ versuchen – jedoch stürzte er dramatisch ab.

Bei „Wer wird Millionär?“ können die Kandidaten in dieser Woche richtig abräumen. Denn es lockt ein Hauptgewinn von stolzen drei Millionen Euro. Jedoch kann man auch sehr tief fallen – diese bittere Erfahrung musste nun auch Julius Croonen machen.

Schon am Donnerstagabend erlebte Julius Croonen einen bitteren Absturz. Die 64.000 Euro-Frage beantworte der Influencer falsch – nur die Sicherheitsvariante konnte ihn retten. Denn er fiel nicht auf 500 Euro, sondern lediglich auf 16.000 Euro.

Die Gewinnsumme qualifizierte ihn dennoch für das Finale am Freitag. Julius Croonen war der erste Kandidat, welcher erneut auf dem Ratestuhl Platz nehmen konnte. Die 30.000 Euro-Frage lautete: Welcher Deutsche machte sich in Hollywood als „Master of Disaster“ einen Namen? Die möglichen Antworten: A) Daniel Brühl, B) Hans Zimmer, C) Roland Emmerich und D) Til Schweiger.

Julius Croonen zockt – und stürzt dramatisch ab

Til Schweiger schließt er aus, tendiert deshalb zu Hans Zimmer. „Die anderen beiden Namen kenne ich leider nicht“, so der Kandidat. Julius Croonen konnte diese Frage nicht wirklich beantworten, aber hatte noch zwei Joker. Statt diese zu nutzen, zockte er. „Sie nehmen einfach B?“, fragt Günther Jauch nach. „Sie haben es in der Hand. Von mir hören Sie nichts mehr. Ich sage einfach nur: Das nächste, was Sie mir sagen, nehme ich“, so der Moderator. Dann nahm er tatsächlich B – und erlebte einen bitteren Absturz.

Denn die Frage hat er mit Hans Zimmer falsch beantwortet. „Der Name Master of Disaster ist eindeutig nur einem von den vieren zuzuordnen“, sagt Günther Jauch. Die richtige Antwort ist Roland Emmerich. Die Begründung: Der Regisseur wirkte in zahlreichen Katastrophenfilmen wie beispielsweise „2012“, „The Day After Tomorrow“, „Godzilla“ und „Moonfall“ mit.

„Das war insofern leichtsinnig: Der Zimmer hat epische Musik geschrieben, aber wieso Master of Disaster? Disaster ist Katastrophe, wenn alles kaputtgeht, aber das ist ja bei Hans Zimmer nicht so“, erklärt Günther Jauch. Der Kandidat fiel damit auf 1.000 Euro zurück. „Sie sind gestern Abend mit null Euro hier angekommen, gehen heute mit 1000 Euro raus“, so der Moderator.