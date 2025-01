„Hartz und herzlich“: Bürgergeld-Empfänger Pascal (23) arbeitet nur 2 Stunden täglich – „Ich arbeite mich nicht kaputt“

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat einen neuen Job. Der 23-Jährige aus den Benz-Baracken in Mannheim arbeitet nur zwei Stunden am Tag – mit der neuen Arbeit sei er sehr zufrieden. Denn er würde sich dabei nicht kaputtmachen.

Nach seinem Feierabend beim Fahrdienst für Menschen mit Behinderung besucht Pascal seinen Freund Michael. Der Hausmeister möchte mit ihm darüber sprechen, warum er an keiner Maßnahme des Jobcenters teilnimmt. Und obwohl Michael gute Argumente hat, will Pascal sich lieber anderweitig umsehen und erzählt von seinen Plänen, eine Ausbildung zu machen. Vom Jobcenter will der 23-Jährige dagegen nichts wissen. Trotzdem hat Michael noch ein paar Ratschläge für seinen jungen Kumpel.

„Ich arbeite mich da auch nicht kaputt und mache meine Knochen nicht kaputt“

Michael will von Pascal wissen, wie ihm der neue Job gefällt. „Ja sehr schön, der Job. Für mich ist das überhaupt nicht anstrengend, es ist einfach. Ich arbeite mich da auch nicht kaputt und mache meine Knochen nicht kaputt“, sagt der 23-Jährige.

In seinem Job arbeitet Pascal rund zwei Stunden am Tag – das Jobcenter meint jedoch, dass er sich einen Nebenjob suchen soll. Denn eigentlich sollte Pascal auf acht Stunden am Tag kommen.

Pascal ist jedoch dagegen, acht Stunden am Tag zu arbeiten. „Die vom Jobcenter hat gemeint, dass man noch einen Nebenjob machen soll oder dass ich in die Maßnahme gehe. Da habe ich zu der Frau am Telefon gesagt, dass ich das nicht machen werde, weil das für mich dann zu anstrengend ist zu diesem Job dazu. Morgens da hingehen, dann Bewerbungen schreiben, dann mittags wieder zu dem Job hingehen“, meint der Protagonist aus „Hartz und herzlich“.

Pascal kritisiert Jobcenter-Maßnahme: „Ich mache das nicht. In diesen Maßnahmen sehe ich keinen Sinn“

Sein Freund Michael kann die Meinung von Pascal nicht ganz nachvollziehen. „Wenn ich jetzt in dieser Lage wäre, würde ich auf jeden Fall noch was dazunehmen, weil ich ja auch Geld habe zum Schluss. Ich wäre froh, wenn ich bei der Arbeit sitzen könnte, was lernen könnte und schlauer bin“, so der 56-Jährige. Pascal bleibt jedoch bei seiner Meinung: „Ich mache das nicht. In diesen Maßnahmen sehe ich keinen Sinn.“

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.