„Hartz Rot Gold“: Jerome findet einen Job – Malena ist damit unzufrieden

In den neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ geht es um Malena und Jerome. Bei dem Paar stehen große Veränderungen an – so hat Jerome endlich einen Job gefunden. Malena ist damit sehr unglücklich – weil sie jetzt allein den Haushalt schmeißen muss.

Bei Malena und Jerome steht ein Termin beim Mieterschutzbund an. Der Wasserschaden in ihrer Wohnung ist zwar behoben, aber das Problem längst nicht gelöst. Die beiden leben immer noch ohne Waschbecken und auch ihre Möbel haben Schäden davongetragen, die noch nicht ersetzt wurden.

Das Ganze zieht sich schon so lange hin, dass sich mittlerweile das Jugendamt eingeschalten hat. Für Malena und ihre Familie muss nun schnellstmöglich eine Lösung her. Kann der Mieterschutzbund ihr helfen, endlich ein Waschbecken zu bekommen und vielleicht sogar die kaputten Möbel zu ersetzen?

Jerome hat einen neuen Job – für Malene bedeutet das mehr Stress

Nach etwa acht Monaten Arbeitslosigkeit hat Familienvater Jerome endlich wieder einen Job. Währenddessen kümmert sich Malena um den Haushalt und die Kinder. Für die junge Dreifachmama bedeutet das Stress pur, denn bisher konnte sie sich die Arbeit mit ihrem Mann teilen. Dass Jerome bei der Müllabfuhr arbeitet, spült zwar Geld in die Familienkasse, aber für Malena ist nun keine Verschnaufpause mehr drin.

Romantische Überraschung für Malena

Seit Jerome bei der Müllabfuhr arbeitet, hat er weniger Zeit für Ehefrau Malena und die Kinder. Entsprechend willkommen ist ein Spielenachmittag an seinem freien Tag. Außerdem hat Jerome sich eine romantische Überraschung für seine Frau ausgedacht. Er will sich auf besondere Weise bei ihr bedanken.

Bei Malena in Essen steigt die Vorfreude. Ihr Mann Jerome will sie mit etwas ganz Besonderem überraschen. Die Dreifach-Mutter hat allerdings keine Idee, was es sein könnte. Der einzige Hinweis, den sie bekommen hat, ist, dass sie über Nacht wegbleiben werden. Sie packt ein paar Sachen, bringt den gemeinsamen Sohn Fynn-Allessio zu ihrer Schwester und dann kann es losgehen. Trifft Jerome mit seiner Überraschung bei Malena ins Schwarze?

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ täglich um 16.05 Uhr.