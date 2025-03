„Hartz Rot Gold“: Ungeziefer-Problem bei Malena und Jerome – Silberfische terrorisieren Bürgergeld-Paar

Malena und Ehemann Jerome aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ haben ein Ungeziefer-Problem. Denn das Bürgergeld-Paar wird von Silberfischen terrorisiert. Ein Kammerjäger soll nun helfen.

Während Jerome bei der Müllabfuhr arbeitet, kümmert sich Malena um die Kinder. Dass ihr Liebster einen Job gefunden hat, gefiel der Sozialhilfe-Empfängerin überhaupt nicht. Denn schließlich muss sie nun allein den Haushalt schmeißen.

Und auch sonst hatte das Paar in den vergangenen Monaten mit einigen Problemen zu kämpfen. Denn zuletzt gab es einen Wasserschaden in der Wohnung – dieser konnte zwar behoben werden, aber das Waschbecken ging noch immer nicht. Aufgrund des Wasserschadens haben auch die Möbel einige Schäden davongetragen, die dem Paar nicht ersetzt wurden.

Malena und Jerome haben ein Ungeziefer-Problem – Silberfische breiten sich rasant aus

Das Drama um ihre Wohnung nimmt kein Ende. Das Paar hat erneut mit einem heftigen Problem zu kämpfen. Die Dreifachmama Malena und Ehemann Jerome in Essen haben nämlich ein Ungeziefer-Problem. Es geht um Silberfische. Dass sich die ungebetenen Mitbewohner ausgebreitet haben, dürfte an der seit einem Wasserschaden bestehenden Feuchtigkeit in der Wohnung liegen. Deswegen ruft Malena erneut bei der Reparaturannahme der Wohnungsgesellschaft an. Ob die ihnen helfen kann?

Doch Jerome und seine Ehefrau Malena hingen vergeblich in der Telefonwarteschleife ihrer Wohnungsgesellschaft. Jerome versucht später erneut sein Glück. Er will nochmal auf die Notwendigkeit eines Kammerjägers für die Beseitigung der Silberfische hinweisen.

Jerome ist damals nach einem Streit mit Malena abgehauen

Zuletzt lief es auch zwischen Malena und Jerome nicht rund. Denn nach einem Streit mit seiner Ehefrau ist er damals abgehauen. Mit einem Blumenstrauß wollte er sich bei seiner Partnerin entschuldigen: „Das ist ein Zeichen meiner Liebe, dass du mir vielleicht verzeihen kannst und dass ich dich nie mehr allein lassen … also ich will nicht mehr abhauen“, sagte er damals bei „Hartz Rot Gold“.

Und auch finanzielle Probleme plagen das Paar immer wieder. Zwar ist Malena auf Sozialhilfe angewiesen, aber Jerome hat einen festen Job – und dennoch reicht das Geld oft nicht aus. Vor einigen Monaten flatterte bei dem Paar eine extrem hohe Nachzahlung ins Haus. Knapp 1765 Euro sollte die fünfköpfige Familie nachzahlen.

„Ihre Nachzahlung, was heißt das? Das kriegt man zurück, die Nachzahlung, oder, oder? Ich krieg‘ 1764,22 zurück“, glaubt Malena. Erst danach checkt die Hauptschülerin, dass sie die Summe nachzahlen muss. Das fand die Sozialhilfe-Empfängerin ungerecht: „Ob das jetzt das Jobcenter zahlt oder nicht … Wenn mein Mann fest eingestellt werden würde, müsste er die Miete selbst zahlen.“

Die neue Folge von „Hartz Rot Gold“ mit Malena und Jerome zeigt RTLZWEI am 18. März 2025 um 16.05 Uhr.