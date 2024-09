Hammer-Comeback: Mariella Ahrens kehrt nach knapp 30 Jahren zu GZSZ zurück

Mariella Ahrens kehrt in der Folge 8.134 am 25.10.2024 nach fast 30 Jahren in ihrer alten Rolle als Elinor zur RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zurück.

Im Interview mit RTL spricht sie begeistert über ihr Comeback, da sie 1995 mit dieser Rolle ihre Schauspielkarriere startete. Sie beschreibt Elinor als selbstbewusst, aber oft kühl und intrigant, was das Gegenteil von ihr selbst ist. Die Berlinerin freut sich, wieder in der Kultserie mitzuwirken, und betont, wie sehr sich die Produktion seit damals professionalisiert hat. Die Zuschauer können sich auf viel Drama und überraschende Wendungen freuen, die Elinor mit sich bringt.

„Ich kehre in meiner damaligen Rolle als Elinor zurück und stifte gleich ordentlich Chaos. Damals hatte sie Jo Gerner auf unschöne Weise am Altar stehen lassen. (lacht) Doch dieses Mal hat sie eine unglaubliche Überraschung im Gepäck: In der Zwischenzeit hat sie ihm Zwillinge geboren, von denen Jo bisher nichts ahnte“, sagt Mariella Ahrens im Interview mit RTL.

Diesen Unterschied gibt es zwischen damals und heute bei GZSZ

Die Schauspielerin spricht auch darüber, welchen Unterschied es zwischen damals und heute bei GZSZ gibt: „Heute ist alles viel moderner und bestens organisiert. 1995 wirkte einiges alles noch ziemlich improvisiert. Es wurde weitergedreht, auch wenn jemand sich verquatscht hatte oder Wände wackelten, wenn die Tür geschlossen wurde. (lacht) Solche Dinge passieren heute nicht mehr, alles ist viel professioneller. Außerdem spielen nur noch ausgebildete Schauspieler mit.“

So erlebte Mariella Ahrens ihren ersten Drehtag

Und wie hat sie ersten Drehtag erlebt? „Mein erster Drehtag war aufregender als gedacht. Obwohl ich viel Fernseherfahrung habe, war es spannend, an das alte Set zurückzukehren. Ich habe in den letzten vier Jahren nur Theater gespielt, wo man viel Zeit hat, an den Szenen zu proben. Beim Drehen einer täglichen Serie wie GZSZ musste ich mich erstmal wieder auf das schnellere Tempo und harte Pensum einstellen. Trotz meiner fast 30 Jahre TV-Erfahrung war das anfangs nicht einfach. Am Ende wurde ich aber sehr liebevoll vom Team aufgenommen, sodass es mir leichtfiel“, so Mariella Ahrens.

Das bedeutet die Rückkehr für die Schauspielerin

Die Rückkehr ans Set sei für sie etwas Besonderes: „Meine Rückkehr ist etwas Besonderes, da GZSZ damals meine ersten Schritte als Schauspielerin waren. Auch die Rolle, die ich damals gespielt habe, hat mir viel Freude bereitet. Es ist eine großartige Idee, diese Figur wieder ins Leben zu rufen – in einem anderen Alter und mit einem anderen Hintergrund. Jetzt komme ich als erfahrenere und bekanntere Schauspielerin zurück, was das Ganze sehr besonders macht.“