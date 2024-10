Günther Jauch: Dieser Datingshow hat der „Wer wird Millionär?“-Moderator abgesagt

Günther Jauch moderiert seit stolzen 25 Jahren die RTL-Erfolgsshow „Wer wird Millionär?“. Der Moderator bekam mal ein verlockendes Angebot für eine Datingshow – das habe er jedoch abgesagt.

Seit 1999 präsentiert Günther Jauch die Quizshow „Wer wird Millionär?“. Eigentlich wollte er das Format damals gar nicht präsentieren. In einem RTL-Interview hat der Moderator damals auch die Gründe verraten: „Ich war da sehr skeptisch, Quiz war vollkommen out […] Kein Mensch interessierte sich dafür und ich hatte dazu auch eigentlich keine Lust.“

Neugieriger wurde Günther Jauch, als er sich dann „Who Wants to Be a Millionaire?“, also die englische Version der Quizshow, anschaute. „Mir hat das gut gefallen und dann habe ich gesagt: Okay, machen wir mal vier Sendungen“, meinte er. Zunächst wurde Günther Jauch mit seiner Skepsis bestätigt: Die ersten drei Sendungen von „Wer wird Millionär?“ waren ein Flop – ab der vierten Folge kam die Wende und das Format erreichte plötzlich gigantische Quoten. Und so ist es auch bis heute geblieben.

Günther Jauch wurde zum beliebtesten Moderator der Republik und bekam zahlreiche Angebote im Laufe seiner Karriere. „Ich habe ein gewisses Talent dafür, festzustellen, – es gelingt mir nicht immer, aber im Laufe der Jahre – welche Sendungen nicht zu mir passen“, sagt der Moderator gegenüber RTL. Zwar habe er „Wer wird Millionär?“ damals zugesagt, aber bei einem Angebot blieb er knallhart.

Günther Jauch sollte mal „Herzblatt“ moderieren

Günther Jauch sollte nämlich 1987 die Datingshow „Herzblatt“ präsentieren. „Ich sollte zum Beispiel, da war ich noch sehr jung und hätte sehr viel Geld verdienen können, Herzblatt moderieren, als erster“, verriet er jetzt. Später wusste man: „Herzblatt“ wurde ein riesiger Erfolg. Günther Jauch testete den Moderationsjob sogar in einer Probefolge und musste danach feststellen: „Dann hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl und habe gesagt: ‘Ne, ich bin das nicht.“

Flirts und romantische Momente vor der Kamera? Nicht mit Günther Jauch. Dem Sender sagt er weiter: „Das habe ich dann gnädig an Rudi Carrell weitergegeben, weil ich mich nicht als Puffvater der Nation gesehen habe.“ Und rund zehn Jahre später kam das Angebot zu „Wer wird Millionär?“ – davor präsentierte er bereits das Infotainmentmagazin „Stern TV“ bei RTL.