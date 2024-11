Graham „Dingo“ Dinkelman (✝44): YouTube-Star stirbt nach Schlangenbiss!

Die Leidenschaft von Graham „Dingo“ Dinkelman waren Tiere. Doch genau das wurde dem YouTube-Star jetzt zum Verhängnis: Der 44-Jährige ist nach einem Schlangenbiss verstorben.

Der 44-jährige Südafrikaner war dafür bekannt, sich mit exotischen Tieren zu zeigen. Am 26. Oktober 2024 ist der Familienvater nach einem Schlangenbiss verstorben, wie seine Frau seinen rund 650.000 Followern bei Instagram mitteilte. Durch den Biss einer grünen Mamba erlitt der Influencer einen anaphylaktischen Schock, wie die Bild-Zeitung schreibt – es handelt sich dabei um eine allergische Reaktion.

„Dingo hat in dieser sehr schwierigen Zeit unglaublich hart gekämpft“

Nach dem Schlangenbiss musste Graham „Dingo“ Dinkelman auf der Intensivstation behandelt werden und wurde in ein künstliches Koma versetzt. „Dingo hat in dieser sehr schwierigen Zeit unglaublich hart gekämpft. Wir wissen, dass er dafür gekämpft hat, hier bei uns zu sein, und wir sind so dankbar dafür“, schrieb seine Frau in den sozialen Netzwerken. Weiter heißt es in dem Statement: „Leider ist mein geliebter Mann trotz seiner Stärke und Widerstandskraft heute friedlich im Kreise seiner Familie gestorben.“

Der Influencer wurde oft als „südafrikanischer Steve Irwin“ bezeichnet. Der Australier Steve Irwin (†44) war ein Dokumentarfilmer – seinen großen Durchbruch feierte er in den 90er Jahren mit der Show „Crocodile Hunter“. Graham „Dingo“ Dinkelman hatte mehr als 600.000 Follower bei Instagram und über 100.000 Abonnenten bei YouTube.

Die traurige Todesnachricht von Graham „Dingo“ Dinkelman löste bei den Fans riesige Bestürzung aus. „Mein Herz schmerzt. Dingo war und wird immer nicht nur eine tolle Person, ein toller Ehemann und Vater sein, sondern auch eine absolute Legende in der Tier- und Reptilienwelt“, heißt es in einem Kommentar. „Ich kann es gar nicht glauben. Ich wünsche der Familie viel Kraft in der schweren Zeit“, meint ein weiterer User. Sein rund letztes Video ist vor zwei Monaten erschienen. Der YouTuber hinterlässt drei Kinder.