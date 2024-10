Geheimplan enthüllt: So geht es mit Pietro Lombardi bei RTL weiter!

Das Gewaltdrama um Pietro Lombardi spitzt sich immer weiter zu! Es gab erneut eine Krisensitzung bei RTL. Nun wurde ein Geheimplan enthüllt, wie der Sender mit dem Juror der Show „Deutschland sucht den Superstar“ umgehen will.

Pietro Lombardi ist derzeit schweren Vorwürfen ausgesetzt. Zwischen dem Sänger und seiner Verlobten Laura Maria Rypa kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die 28-Jährige rief daraufhin die Polizei. Dann wurde sie in einem Krankenhaus behandelt. Der Anwalt von Pietro Lombardi wies die Vorwürfe zurück, dass der Musiker handgreiflich wurde.

„Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten. Soweit die Beamten vor Ort etwaige Verletzungen wie Druckstellen am Körper der Verlobten unseres Mandanten festgestellt haben wollen, stammen diese nicht von einer Gewaltanwendung durch unseren Mandanten. Dementsprechend hat unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt“, teilte sein Anwalt in der Bild-Zeitung mit.

Geheimplan: Dann fliegt Pietro Lombardi bei RTL raus

Trotzdem laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den beliebten Sänger. Auswirkungen auf seinen Job als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ haben die Schlagzeilen nicht – zumindest noch. Denn nun wurde ein Geheimplan enthüllt: Pietro Lombardi fliegt laut der Bild-Zeitung dann bei RTL raus, wenn auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Denn aktuell ermittelt „nur“ die Polizei wegen Körperverletzung gegen Pietro Lombardi.

Sollte also die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Pietro Lombardi aufnehmen, würde das für Pietro Lombardi das RTL-Aus bedeuten. Noch am Dienstag hieß es beim Sender, dass man an dem DSDS-Juror „zum jetzigen Zeitpunkt“ festhalten werde. Nach einer erneuten Krisensitzung bei RTL scheint die Stimmung bei den Verantwortlichen zu kippen.

Die Staatsanwaltschaft Köln lässt in einem Statement verlauten: „Wir sind mit dieser Angelegenheit bisher nicht befasst.“ Der Grund? Von der Anzeige bei der Polizei bis zur Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft vergehen meist einige Tage. Ob die Staatsanwaltschaft ermittelt, ist noch unklar – aber daran hängt die Karriere von Pietro Lombardi.

Der Widerstand gegen Pietro Lombardi ist mittlerweile riesig – auch bei zahlreichen Fans. Organisationen schalten sich ebenfalls ein. „Die Vorwürfe müssen von Polizei und Staatsanwaltschaft aufgeklärt werden und dann erwarte ich eine klare Positionierung des Senders“, sagt Cornelia Köhler, Vorsitzende von „Women in Film and Television Germany“, in der Bild.