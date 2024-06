Fußball-EM 2024: So wird das Wetter zum Public Viewing!

Die Fußball-EM in Deutschland steht in den Startlöchern! Ob Berlin, Leipzig oder München: In beinahe jeder Stadt findet ein Public Viewing statt. Doch spielt dabei eigentlich das Wetter mit?

Wird es eher ein Schmuddelwetter oder doch ein Sommermärchen? Das Wetter spielt beim Public Viewing eine entscheidende Rolle – denn schließlich macht es viel aus, ob man die Spiele bei strahlendem Sonnenschein oder im strömenden Regen schaut. Einige Meteorologen geben nun eine erste Prognose.

Der EM-Start wird wahrscheinlich etwas nass und gewittrig

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli steigt in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Ob beim Public Viewing, im Biergarten oder bei einer Grill-Party – Millionen Deutsche werden die Spiele verfolgen. Und das meist an der frischen Luft mit Freunden – das Wetter spielt dabei auch eine Rolle. Zum Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland könnte es laut wetter.de kühler werden. Sogar etwas Regen könnte dabei sein. Ähnlich sieht es auch der Deutsche Wetterdienst (DWD). Denn dieser warnt bis zum 18. Juni 2024 sogar vor Gewittern.

Trockene und warme Phase ab Mitte Juni – sogar um die 30 Grad sind möglich

Danach sollen die Temperaturen aber steigen: Sogar bis 30 Grad sollen ab dem 20. Juni 2024 möglich sein! Zwar könnte der EM-Start wettermäßig etwas holprig werden, aber zumindest danach scheint uns ein echtes Sommermärchen mit warmen Temperaturen und trockenen Phasen bevorzustehen. Der Juni könnte insgesamt sogar über früheren Durchschnittstemperaturen liegen.

Ab Ende Juni wird es wechselhafter

Die zweite Hälfte der Europameisterschaft – das wäre dann die Phase der K.O.-Spiele – wird es nach derzeitigem Stand etwas wechselhafter. Das könnte sich dann auch in den Juli hineinziehen. Aber es wird sehr mild. Mehrere US-Wettermodelle gehen laut der Rheinischen Post sogar davon aus, dass der Juli überdurchschnittlich warm werden könnte. Und zur Mitte des Monats soll es laut wetter.de auch wieder deutlich sonniger werden – vielleicht dann zum Endspiel, welches am 14. Juli 2024 steigen wird.

Man sollte jedoch auch festhalten, dass es sich dabei um Prognosen handelt – eine genaue Wettervorhersage ist erst kurz davor möglich. Wie das Wetter sich zum Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland am Freitag zeigt, kann wohl genauer erst am Mittwoch vorhergesagt werden – zumal das auch in jeder Region anders ausfallen kann. Die Wetterlage kann sich also durchaus noch ändern.