Fans in Sorge: „Hartz und herzlich“-Petra verschwindet von den Bildschirmen

Petra aus „Hartz und herzlich“ sorgte in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff bei den Fans. Nun ist die Protagonistin bei Instagram komplett verschwunden – die Zuschauer sind deshalb in Sorge. Nun klärt ihr Sohn Pascal auf, was mit seiner Mutter ist.

Derzeit laufen keine neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken in Mannheim. Dennoch gibt es immer wieder Updates der Protagonisten, denn schließlich sind einige davon auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Nur eine Bewohnerin scheint von den Bildschirmen verschwunden zu sein – und zwar Petra.

Zahlreiche Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku starteten auch als Influencer durch und konnten sich bei Instagram & Co. eine große Fangemeinde aufbauen. Petra gehört zu einer der bekanntesten Influencerinnen aus dem „Hartz und herzlich“-Universum. Doch schon seit längerer Zeit ist absolute Stille auf ihrem Kanal – die Fans fragen sich, was mit ihrem Profil los ist.

Der letzte Post bei Instagram liegt bereits über einen Monat zurück – und dieser kam sogar noch von Sohn Pascal, welcher seine Mutter markiert hat. Ihr letzter Post, welcher direkt von ihr stammt, liegt lange vier Monate zurück. Pascal hat nun den Grund für die Abwesenheit von Petra bei Instagram erklärt: „Meine Mutter ist aktuell auf Instagram nicht so aktiv, weil sie sich mehr auf ihren TikTok-Account konzentrieren will.“ Und ein Blick auf das TikTok-Profil von Petra zeigt: Dort tauchen tatsächlich immer wieder neue Videos auf.

Pascal sucht mit seiner Freundin eine eigene Wohnung

Während Petra eine Pause bei Instagram einlegt, hat Sohn Pascal kürzlich verraten, die Benz-Baracken in Mannheim zu verlassen. Denn dieser will mit seiner Freundin endgültig zusammenziehen. „Auf jeden Fall werde ich mit meiner Freundin zusammen ziehen. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch klappt“, erklärte Pascal. Und weiter: „Wir suchen uns jetzt eine eigene Wohnung und gut ist.“

Mit seiner Mutter Petra gab es immer mal die ein oder andere Auseinandersetzung – nun sollen die eigenen vier Wände her. „Die ein oder anderen haben das ja mitbekommen, dass sie irgendwann hier ausgezogen ist, weil es viel Stress gab. Aber es hat sich alles wieder geklärt“, so Pascal.