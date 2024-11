„Es geht ja mittlerweile textlich so unter die Gürtellinie“: Schlager-Star Markus Becker beendet Ballermann-Karriere!

Markus Becker ist auf Mallorca nicht wegzudenken. Der Partysänger gehört seit mittlerweile über 20 Jahren zur Ballermann-Elite. Doch nun macht er plötzlich Schluss – und verrät dafür auch die Gründe.

Besonders für seinen Hit „Das rote Pferd“ ist Markus Becker bekannt – nicht nur in Bierzelten, sondern auch in Kindergärten sorgt der Hit für Begeisterung. Der rote Cowboy-Hut ist das Markenzeichen des Schlager-Stars. Doch nun will sich der Musiker am Ballermann plötzlich zurückziehen.

„Wir waren alle einmal Kinder“ heißt die neue Hymne des RTL-Spendenmarathon 2024 – dieser wird gesungen von Ballermann-Star Markus Becker. Ballermann und Kinderlieder passen wenig zusammen – und genau deshalb zieht sich der Sänger von der Playa de Palma auf Mallorca zurück.

„Ich mache noch Auftritte, damit ich noch in meine Wohnung auf Mallorca komme. Da bin ich auch nach wie vor im Oberbayern. Inzwischen ist es aber schwer, da bin ich ehrlich, wenn man etwas Seriöses wie Kindermusik macht, am Ballermann aufzutreten. Das passt nicht zusammen. Beides funktioniert nicht“, sagt Markus Becker in einem Interview mit schlager.de.

Markus Becker: „Es wird einfach immer respektloser“

Deshalb hat sich der Schlager-Star dazu entschlossen, dem Ballermann vorerst den Rücken zu kehren. Zudem habe sich laut Markus Becker die Musik am Ballermann sehr ins Negative verändert. „Es geht ja mittlerweile textlich so unter die Gürtellinie. Auch das Publikum hat sich auch sehr verändert. Früher war das schön gemischt. Heute sind von Juni bis August fast nur noch junge Leute da. Da wurden die älteren ein bisschen verdrängt. Es macht mich auch ein bisschen traurig. Da ist so viel Aggression mittlerweile. Das gab es früher so nicht. Es wird einfach immer respektloser. Der Alkohol ist scheinbar wichtiger als das Feiern“, verriet er weiter.

„Heute schießen die Ballermann-Künstler wie Pilze aus dem Boden“

Für den 53-Jährigen, der mittlerweile selbst Enkelkinder hat, passt das alles nicht mehr. Zudem haben sich auch die Künstler verändert – er verweist auch auf die sozialen Medien. „Heute schießen die Ballermann-Künstler wie Pilze aus dem Boden“, erzählt der „Das rote Pferd“-Interpret. Nun wagt er einen Neustart – und zwar mit Kinderliedern. Das sei seine ganze Leidenschaft und will vor allem positive Werte vermitteln sowie den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.