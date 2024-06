EM 2024: Schottland-Fan zeigt Bilder von Schock-Unterkunft in Deutschland

Die Anhänger zahlreicher Nationen sind aufgrund der Fußball-Europameisterschaft derzeit in Deutschland zu Gast. Ein Schottland-Fan war mit seinem Besuch jedoch alles andere als zufrieden und teilte nun Bilder einer Schock-Unterkunft in Deutschland.

Zahlreiche Fans kommen nach Deutschland, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das Erlebnis kann aber nicht nur Freude mit sich bringen – diese Erfahrung musste zumindest ein Fan aus Schottland in Deutschland machen. Da war die Niederlage der schottischen Mannschaft noch das kleinste Problem.

Der schottische Fan Rory ist mit „seinen Jungs“ nach Deutschland gekommen. Beim Kurznachrichtendienst X teilte er seine Erfahrung – diese fielen jedoch alles andere als positiv aus. Das bezieht sich vor allem auf seine Unterkunft. Er sei eigentlich keiner, welcher Beschwerden über Social Media verbreite – bei seiner Unterkunft war er jedoch gezwungen, seine Eindrücke in den sozialen Netzwerken zu teilen.

Er postete in dem sozialen Netzwerk mehrere Schnappschüsse von dem Zimmer in seiner Unterkunft. Dabei ist zu sehen, wie das Bett offenbar aus Kartons bestand. Mit Klebeband wurde dieses wohl notdürftig zusammengeflickt. Immerhin bot das Zimmer eine zweite Schlafmöglichkeit – und zwar ein Sofa. Doch auch das war keine Option und bezeichnete Rory als „ekelhaft“.

Once we arrived, we were STUNNED by what we found. @bookingcom had sent us to a dungeon that must have been some sort of abandoned medical facility as there was hospital beds and industrial equipment lying around the entrance. Check out this video of the full place pic.twitter.com/S4wtAIw1hs

— Rory (@RoryB96) June 16, 2024