Nach Messer-Zoff im „Sommerhaus“: Tessa Bergmeier zeigt Alessia Herren an!

Im „Sommerhaus der Stars“ kam es zu einem riesigen Zoff. Ein veganer Käse hat in der RTL-Show nun fatale Konsequenzen und bringt sogar eine Anzeige mit sich.

Hintergrund: Tessa Bergmeier hat sich aufgeregt, dass ihr und Freund Jakob Morgenstern der vegane Käse von anderen Mitbewohnern weggefuttert wurde. Daraufhin platzte der Ex-GNTM-Kandidatin der Kragen. Und Alessia Herren schlug zurück: „Du fuckst mich so ab mit deiner veganen, verfi***ten Sch***e! Du krankes Stück! Missgeburt!“

Bei der Wut-Ansage fuchtelte die Tochter von Willi Herren auch noch mit einem Messer herum. Alessia Herren hat ihrer Kontrahentin außerdem gedroht – Jakob Morgenstern ging dazwischen und hat womöglich Schlimmeres verhindert. Der Streit in der RTL-Show hat jetzt Konsequenzen: Tessa Bergmeier ist noch immer tief getroffen und hat sogar eine Anzeige erstattet – auch ihren Anwalt hat das Model eingeschaltet.

Tessa Bergmeier zeigt Alessia Herren an

„Ich habe erst langsam realisiert, was da vorgefallen ist. Das war für mich eine Morddrohung und ist durch nichts zu entschuldigen. Deshalb habe ich Anzeige bei der Hamburger Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung gestellt“, sagt Tessa Bergmeier in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

„Das Verhalten ist kriminell und unterste Schublade und sollte verurteilt werden“

Weiter erzählt die GNTM-Schönheit: „Ich möchte mit Alessia nie wieder etwas zu tun haben. Das Verhalten ist kriminell und unterste Schublade und sollte verurteilt werden. Niemand sollte sich im öffentlichen Leben so verhalten. Das ist eine Straftat! Ich habe das ganze auch meinen Anwalt übergeben, wir prüfen zivilrechtliche Ansprüche und werden auf Unterlassung klagen.“

Der Streit mit Alessia Herren hat bei Tessa Bergmeier zudem eine Traumareaktion ausgelöst. Denn schon als Kind erlebte sie Gewalt: „Wir lebten damals in einem kleinen Ort am Bodensee. Mein Vater hat mich mit dem Rohrstock geschlagen, ich wurde gewürgt, eingesperrt. In der Schule gemobbt, dort brachen sie mir eine Rippe.“ Durch die Attacke von Alessia Herren kam bei ihr alles hoch. Und was meint die Tochter von Willi Herren? Die macht sich bei Instagram noch lustig: „Du bist die schlechteste Schauspielerin, die ich jemals kennengelernt habe!“, sagt sie bei Instagram.