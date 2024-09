„Einfach schwachsinnig“: „Hartz und herzlich“-Anna bricht Ausbildung ab

Die meisten Protagonisten aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ haben keinen Job oder eine Ausbildung – stattdessen leben sie vom Bürgergeld. Jetzt hat Anna aus den Benz-Baracken in Mannheim entschieden, ihre Lehre abzubrechen.

Probleme im Alltag oder Geldsorgen kennen die Protagonisten aus „Hartz und herzlich“ sehr gut. Ein Job scheint für die meisten unerreichbar zu sein – stattdessen leben sie vom Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen wie Kindergeld. Die meisten Darsteller können zudem keinen Schulabschluss oder eine Ausbildung vorweisen. Jetzt hat eine Protagonistin der RTLZWEI-Sozialdoku entschieden, ihre Ausbildung abzubrechen.

Nach dem tragischen Tod von Tochter Lisa-Marie muss sich Florian allein um die Kinder kümmern. Denn nach einem Seitensprung hat Marina ihre Koffer gepackt und die Familie verlassen. Eine große Hilfe für Florian sind vor allem die ältesten Kinder, welche ihm mit unter die Arme greifen. Vor allem auf Anna ist Florian mächtig stolz, denn die 18-Jährige begann eine Ausbildung. Doch nun der Schock: Die Lehre hat sie in den Sand gesetzt.

„Ich hab es abgebrochen, weil es einfach nichts für mich ist“

„Ich hab es abgebrochen, weil es einfach nichts für mich ist“, sagt Anna in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Die 18-Jährige hatte einfach keine Lust mehr auf die Ausbildung. Nach nur wenigen Tagen hat die Protagonistin den Job einfach wieder gekündigt. „Ich hab dafür kein Geld bekommen. […] Was ich einfach schwachsinnig finde!“, beschwert sich Anna.

Die Tochter von Anna blickt aber positiv in die Zukunft und hat bereits einen neuen Job in Aussicht. „Ich hab ein Vorstellungsgespräch für eine Vollzeit-Stelle bei Marktkauf, also für die Kasse oder zum Regale einräumen“, verriet die bekannte Persönlichkeit in der RTLZWEI-Sendung. Denn ihr Ziel ist es, schnellstmöglich Geld zu verdienen. Und auch für die Zukunft schmiedet Anna bereits Pläne: „Danach will ich was mit Kunst machen.“ Noch habe sie jedoch keine genauen Vorstellungen – sie müsse dazu erst „recherchieren“.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ täglich um 18:05 Uhr.