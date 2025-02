Dschungelcamp 2025: Anna-Carina Woitschack bricht Dschungelprüfung ab

Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann haben bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ einen schwereren Weg vor sich, denn sie müssen in die Dschungelprüfung „Murwillumbah Sun“.

Kundschaft im Solarium „Murwillumbah Sun“: Anna-Carina und Jörg tanzen singend zur Prüfung an. Doch ob die gute Laune lange anhalten wird? Heute haben sie die Chance, bis zu acht Sterne zu erspielen – doch Teamwork ist Pflicht in den „Solarien“. Schließlich gibt es hier jede Menge UVAaaaaah!

Die beiden Prüflinge werden liegend in zwei separaten Kammern festgeschnallt, umgeben von verschiedenfarbigen Leuchtröhren. Vier der Röhren in jeder Kammer sind mit fünfstelligen Zahlencodes versehen – und genau diese Codes werden benötigt, um die vier mit Sternen gesicherten Schlösser zu öffnen. Doch es gibt eine dschungelige Hürde: „Wenn ihr da reingelegt werdet, wird es erstmal komplett dunkel sein und dann werden euch Schlangen besuchen. Nicht eine, nicht zwei, nicht drei – sehr viele Schlangen. Dann geht das Licht an und eure acht Minuten beginnen zu laufen“, erklärt Sonja.

Anna-Carina Woitschack bekommt Panik-Attacke – und bricht die Dschungelprüfung ab

In ihrem Solarium wird es für die Anna-Carina schnell ernst: Noch bevor die Schlangen eingesetzt werden, stellt sie panisch fest: „I have so Angst. Ich seh‘ ja nix. Stop, Stop, Stop!“ Jörg versucht noch, sie zu beruhigen: „Lass es uns versuchen und wenn du meinst, es geht nicht mehr, dann rufst du den Satz.“

Doch dazu kommt es nicht: Als Sonja ankündigt, dass nun die Schlangen ins Solarium kommen, bricht die 32-jährige Schlagersängerin noch vor dem eigentlichen Start der Prüfung ab – mit den Worten: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Wird also wohl leider nix mit der Urlaubsbräune: null von acht Sternen.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.