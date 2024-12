„Ein Privileg“: Günther Jauch und Pinar Atalay moderieren TV-Duell zur Bundestagswahl bei RTL

Eine Woche vor der Bundestagswahl 2025 treffen Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Herausforderer Friedrich Merz im TV-Duell aufeinander. Nun ist auch klar, wer die Debatte bei RTL präsentieren wird – der Sender setzt dafür zwei prominente Moderatoren ein.

Nach der gestrigen Abstimmung zur Vertrauensfrage des amtierenden Kanzlers Olaf Scholz im deutschen Bundestag läuft der Countdown zur Bundestagswahl. Am 16. Februar, genau eine Woche vor der Wahl, begrüßen Pinar Atalay und Günther Jauch Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und seinen Herausforderer von der Union, Friedrich Merz, zum letzten und entscheidenden Schlagabtausch in Berlin Adlershof. Mit den Kanzler- sowie Spitzenkandidaten der anderen Parteien über weitere Duell-Kombinationen laufen derzeit Gespräche.

Günther Jauch freut sich auf das TV-Duell, wie er jetzt in einem Interview verrät. Nach der Vertrauensfrage ist die Skepsis bei den Bürgerinnen und Bürger enorm hoch – diese verspüre der Moderator „zu guten Teilen auch“, sagt er gegenüber RTL. „Deswegen ist es natürlich ein unfassbares Privileg, dann schlichtweg mal ein paar Fragen stellen zu dürfen, stellvertretend für Millionen andere, die womöglich dasselbe umtreibt“, so Günther Jauch.

Der 68-Jährige verfolge das politische Geschehen sehr genau. Mal sei Günther Jauch „wütend“ oder „genervt“, teilweise aber auch „amüsiert.“ Als Journalist sei er extrem neugierig: „Deswegen freue ich mich jetzt ja auch so.“ Und auch Pinar Atalay ist auf den Schlagabtausch gespannt: „Wir beide werden da glaube ich als Team wirklich gut funktionieren, weil da stehen Friedrich Merz und Olaf Scholz, also zwei Vollprofis, die ohne Ende Interviews geben, die aber auch unter einem wahnsinnigen Druck stehen. Und da ist man dann nochmal als Moderatorenduo stärker zusammen.“

Erstes TV-Duell konkurriert mit „Super-Sonntag“ bei RTL

Während RTL sein TV-Duell am 16. Februar 2025 ausstrahlen wird, zeigen ARD und ZDF ihr TV-Duell am 9. Februar. Dieses wird von den Polit-Journalistinnen Sandra Maischberger und Maybrit Illner präsentiert. Damit treten die öffentlich-rechtlichen Sender gegen den „Super-Sonntag“ bei RTL an: Um 20.15 Uhr läuft das Dschungelcamp-Finale, direkt im Anschluss der Super Bowl – beide Sendungen erzielen erfahrungsgemäß extrem hohe Quoten. Aber auch bei dem ersten TV-Duell dürfte das Interesse der Zuschauer hoch sein.