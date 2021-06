DSDS-Hammer: Die neue Jury wurde bestätigt!

Zuletzt gab es Spekulationen, dass Florian Silbereisen in die Fußstapfen von Dieter Bohlen tritt und neuer Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ wird. Nun wurde es auch von RTL offiziell bestätigt: Der Schlagerstar ist ab der kommenden Staffel tatsächlich dabei!

RTL stand mit dem „Traumschiff“-Star in Verhandlungen, wie bereits in den letzten Tagen durchgesickert ist. In der vorletzten Staffel war Florian Silbereisen als Juror bei DSDS eingesprungen – das hat ihm offenbar gefallen und auch der Sender hatte wohl großes Interesse daran, ihn als Juror dauerhaft zu gewinnen. Nach seinem Gastauftritt hat der Schlagersänger tatsächlich den Job angenommen.

Und auch die weiteren Juroren wurden bekanntgegeben. Neu in der Jury ist demnach Countrysängerin Ilse DeLange, welche beim „Eurovision Song Contest“ im Jahr 2019 den zweiten Platz landete. Auch den Musikproduzenten Toby Gad hat der Sender in die Jury geholt, welcher unter anderem mit Legend (42), Beyoncé (39), Fergie (46), Madonna (62) oder auch Selena Gomez zusammenarbeite. „Mit Florian Silbereisen, Ilse Delange und Toby Gad ist es uns nicht nur gelungen, geballte Musik-Expertise in der Jury zu vereinen, sondern DSDS auch eine Frischekur zu verpassen, die noch mehr Herzblut und Empathie mit sich bringt und den Spaß dabei ganz sicher nicht zu kurz kommen lässt“, erklärt Unterhaltungschef Kai Sturm laut einer Pressemitteilung.

Das sind die Juroren im Überblick

Showmaster, Schlagersänger & Schauspieler Florian Silbereisen

Gold, Platin, diverse Nr.1 Alben und Hits – Florian Silbereisen ist in der Musikwelt ebenso zuhause wie auf der großen Showbühne. 2020 hat er bereits als Gast-Juror in drei Liveshows gezeigt, dass er und RTL ein perfect match sind – jetzt ist der 39-Jährige gekommen, um zu bleiben!

Pop- & Countrysängerin Ilse DeLange

16x Platin, 3x Gold, fünf Nr.1 Alben – in ihrem Heimatland Niederlande ist Ilse DeLange längst nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken. Und auch in Deutschland hat die warmherzige Pop- & Countrysängerin spätestens mit ihrer Zweitplatzierung beim ESC 2019 („Calm After The Storm“ / The Common Linnets) Millionen Herzen berührt. Mit ihrer liebevollen Art und ihrem großen Talent wird sie die DSDS-Jury 2022 bereichern.

Star-Produzent und Songwriter Toby Gad

John Legend, Beyoncé, Fergie, Madonna, Selena Gomez, u.v.m. – Toby Gad ist der Macher der erfolgreichsten Künstler und Hits weltweit. Gold, Platin, Diamant, dazu No.1 Hits in den US & UK Billboard Charts sowie diverse Grammy Award Beteiligungen pflastern den Weg des gebürtigen Müncheners, der seit 2000 in den USA lebt und arbeitet. Zu seinen größten Erfolgen zählen Beyoncés „If I Were A Boy“ und John Legends „All Of Me”. Jetzt haben alle Gesangstalente bei DSDS die großartige Chance, von einem der erfolgreichsten Musikproduzenten der Welt entdeckt zu werden.