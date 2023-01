DSDS: Die legendärsten Sprüche von Dieter Bohlen!

Dieter Bohlen hat „Deutschland sucht den Superstar“ geprägt wie kein anderer! Der Poptitan sorgte auch immer wieder mit dem ein oder anderen Spruch für Lacher. KUKKSI hat die besten Sprüche des Poptitans zusammengestellt.

Bohlen is back! Am Samstag, 14. Januar 2023, 20.15 Uhr, geht mit „Deutschland sucht den Superstar“ Europas erfolgreichste Talentshow in die Jubiläumsstaffel bei RTL. 20 Jahre DSDS – da darf Dieter Bohlen natürlich nicht fehlen, das weiß auch der Poptitan: „DSDS? Das D steht für Dieter!“

Mit der 20. Staffel sind die Zuschauer NOCH näher dran, begleiten die Kandidat:innen auf ihrem oftmals auch – bisweilen wortwörtlich – steinigen Weg zum Superstar und sind hautnah dabei, wenn Freud und Leid aufeinandertreffen. Mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony erlebt das Publikum auch die Jury so nah wie nie. Unser Versprechen: SO haben Sie Dieter Bohlen noch nie gesehen!

Das waren die legendärsten Sprüche von Dieter Bohlen

„Ich hab‘ vorhin ein Schnitzel gegessen mit Gurkensalat. Und der Gurkensalat war musikalischer als Du.“

„Das wird nie was. Diese Tanzerei war ein nettes Dessert, hat mir gut geschmeckt. Der Gesang war wie so eine Fischvergiftung.“

„Du hast es versucht. Nein. Nein. Nein. – „Was hast Du bei drei Mal ‚Nein‘ nicht verstanden?“

„Es gibt Stimmen, da kommt was rüber. Und es gibt Stimmen, da kommt nix rüber. Bei Dir kommt noch nich‘ mal nix rüber.“

„Wollt Ihr wissen, was der Unterschied zwischen Eurer Stimme und ’nem Eimer Scheiße ist? Der Eimer!“

„Du hast keinen Star-Appeal. Du hast nix. Am liebsten würde ich dir ’nen Euro geben. Das ist alles Mitleid.“

„Du triffst weder die Töne noch hast du ein Rhythmusgefühl. Das war so ziemlich Top Five der Schlechtesten. Vielleicht kannst du versuchen, mit der Stimme den Leuten die Beine zu enthaaren.

„Normalerweise sagt man zu einem Kandidaten: ‚Komm, gib nicht auf!‘ Aber bei Dir würde ich da echt eine Ausnahme machen. Also ich würde an Deiner Stelle echt aufgeben.“

„Wie dreieinhalb Promille morgens aus der Disco.“

„Also bist Du weiter – weiter weg vom Recall als jeder vorher.“

Dieter Bohlen spricht über seine schönsten DSDS-Momente

Im Interview mit RTL hat Dieter Bohlen auch verraten, was für ihn das Schönste war. „Es gab Tausende schöner Momente dank DSDS. Das ist immer dieser Moment, wenn ein neuer Kandidat, eine neue Kandidatin zum Casting kommt und neben diesem Glitzern in den Augen noch alle Träume hat. Das ist einfach schön zu sehen. Das andere sind diese Überraschungsmomente, wo man entweder denkt, ‚der Kandidat kann ja gar nichts‘, und der haut einen um oder ‚wow, der sieht ja aus wie ein Star, der kann bestimmt was‘ und der kann gar nichts… Das und den Leuten ab und zu Tipps zu geben, macht mir immer wieder Spaß