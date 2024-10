DSDS-Abschiedssong für Dieter Bohlen! Schmeißt der Poptitan hin?

Kandidat Niklas Nowak hat sich etwas Besonderes bei „Deutschland sucht den Superstar“ ausgedacht. Er performt einen Abschiedssong für Dieter Bohlen – schmeißt der Poptitan etwa hin?

Mit einem standesgemäßen Salto springt Niklas auf die Casting-Bühne und sorgt dadurch schon einmal für staunende Gesichter bei der Jury. Der passionierte Parkour- und Freerunning-Sportler nennt sogar einen Guinness-Weltrekord sein Eigen: Er sprang den höchsten Seitwärts-Salto der Welt! „Ich brauche das Extreme und das Abenteuer!“, lässt Niklas keinen Zweifel daran, bei DSDS für Aufsehen sorgen zu wollen.

„Ich habe gehört, du bist das letzte Mal bei DSDS?“

Das gelingt ihm zweifellos, als er mit einer überraschenden Ansage auf den Jury-Chef zukommt: „Ich habe gehört, du bist das letzte Mal bei DSDS? Ich habe daher einen Abschiedssong vorbereitet!“ Was hat es mit der skurrilen Aussage auf sich? „Es waren viele Jahre, wo wir zusammen waren, Dieter Bohlen der Mann mit dem krassen Charme“, rappt der 29-Jährige. „Wir sagen Ciao, mit einem Lächeln im Gesicht, all die Jahre hast du uns erniedrigt“, heißt es in dem Text weiter.

Die Jury holt dann zum Gegenschlag aus. „Der Song müsste fünf Stunden gehen, aber nicht zum Bye Bye, sondern zum Hochleben lassen“, meint Beatrice Egli nach der Performance. „Ich finde auch, für den Song hast du alles verdient, aber keinen bösen Spruch“, so Pietro Lombardi. Dieter Bohlen ist da ganz anderer Meinung: „Nee, wieso nicht? Der hat mich abgesägt und gesagt, ich soll Bühnenbeleuchter werden.“ Beatrice Egli meint darauf: „Er dachte vielleicht an Bühnenbeleuchter, weil du alle zum Strahlen bringst.“

Dieter Bohlen denkt lange noch nicht ans Aufhören

Zwar hat Niklas Nowak einen Abschiedssong für Dieter Bohlen performt – dieser denkt jedoch noch lange nicht ans Aufhören. „Nein, ich will natürlich niemals aufhören – jetzt in diesem Moment. Jedes Jahr diese jungen Leute mit ihren Träumen in den Augen zu sehen, ist für mich einfach schön!“, stellt der Chef-Juror klar.

RTL zeigt DSDS immer samstags um mittwochs um 20:15 Uhr, die neue Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.