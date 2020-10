DSDS 2021: So hart sind die Corona-Maßnahmen beim Recall!

Traditionell geht es für die Dreharbeiten zum Recall bei “Deutschland sucht den Superstar” immer auf eine Fernreise in exotische Länder. Das ist dieses Jahr aufgrund der Pandemie nicht möglich. Daher wird der Recall derzeit in Griechenland gedreht.

Der Recall von “Deutschland sucht den Superstar” fand in den vergangenen Jahren immer in sehr weiten fernen Ländern statt – von Südafrika, Thailand bis hin zu Jamaika. Doch aufgrund der Corona-Krise ist das undenkbar: Für beinahe alle Länder gibt es Reisewarnungen – diese gelten sogar für zahlreiche Staaten in Europa. Deshalb wird der Auslandsrecall in Griechenland stattfinden. Hier sind die Infektionszahlen immer noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau und es gibt keine Reisewarnung vonseiten des Auswärtigen Amtes.

Es gilt ein strenges Hygienekonzept

Um die Produktion sicher durchzuführen, hält sich die Produktion streng an das Hygienekonzept. Das gesamte Team und die Kandidaten wurden noch vor Abreise auf Covid 19 getestet, zudem waren die Kandidaten vorher in Quarantäne. Auch in Griechenland gehören tägliche Tests der Juroren, Kandidaten, Producer, Vocalcoaches etc. zur täglichen Routine, während die Crew durchgängig Maske trägt.

Dieter Bohlen wird täglich auf Corona getestet

Dieter Bohlen: “Ich werde seit Wochen jeden Tag getestet, das macht mir überhaupt nichts mehr aus. Ich hoffe, dass die Pandemie so schnell wie möglich vorbei ist. Da hat man auch eine große Eigenverantwortung, man muss total aufpassen und sich vernünftig benehmen. Ich desinfiziere meine Hände bestimmt 50 Mal am Tag, laufe nur mit Maske rum und das sollte jeder machen. Dann hoffe ich, dass es bald wieder besser wird.” Doch unabhängig davon, wo der Recall stattfindet: Die Kandidaten müssen vor allem mit ihrer Stimme überzeugen – daran wird sich auch in der neuen Staffel nichts ändern. Welche Sängerinnen und Sänger es wohl in den Auslandsrecall bei DSDS schaffen werden? Die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” zeigt RTL wahrscheinlich ab Januar 2021. Schon gelesen? DSDS: Das machen die Gewinner heute!