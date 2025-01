Dschungelcamp-Star Pierre Sanoussi-Bliss: „So viel Hasse und Häme bin ich echt nicht gewohnt“

Für die Dschungel-Stars wird es ernst: In wenigen Tagen startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Pierre Sanoussi-Bliss richtet nun eine Botschaft an die Fans.

Die Stars sind mittlerweile in Australien angekommen und wagen das Dschungel-Abenteuer in Australien. Zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gehört auch Krimi-Ikone Pierre Sanoussi-Bliss. Vor seinem Abflug nach Australien richtet er nun noch einen Appell an die Zuschauer.

„Reißt euch mal ein bisschen zusammen!“

Pierre Sanoussi-Bliss hat das getan, wovon einige Stars abraten würden – und zwar Kommentare im Netz lesen. „Ich habe jetzt in den letzten drei Tagen mal so ein paar Kommentare gelesen unter diversen Berichten über uns Dschungel-Kandidaten. Ich kann euch nur sagen: Reißt euch mal ein bisschen zusammen! […] Wir haben euch ja nichts getan. So viel Hasse und Häme bin ich echt nicht gewohnt“, sagt der Ex-„Der Alte“-Star im Interview mit RTL.

„Einen Gang herunterschalten, das wäre toll, danke!“

Der Schauspieler ist über die teils üblen Kommentare über die Dschungelcamp-Stars schockiert – insbesondere auch deshalb, da er eigentlich selbst weniger in den sozialen Netzwerken unterwegs ist. An die Fans hat Pierre Sanoussi-Bliss eine Bitte: „Einen Gang herunterschalten, das wäre toll, danke!“

Pierre Sanoussi-Bliss will sich für mehr Diversität starkmachen

Im Dschungelcamp möchte sich Pierre Sanoussi-Bliss für mehr Diversität starkmachen. „Wann sieht man schon mal alte, schwarze, schwule Ossis im Fernsehen? Also an Diversität bin ich ja nun kaum zu toppen. Letztendlich kann ich damit auch Leuten zeigen: Ich bin ein ganz normaler Typ. Man braucht keine Berührungsängste haben und mal schauen, was es bringt“, erklärt der Schauspieler.

Über seine Teilnahme an dem Format sagt der 62-Jährige: „Mich reizt am Dschungelcamp das absolut Neue für mich.“ Für den Schauspieler sei das Dschungelcamp eine besondere Herausforderung. „In eine Unterhaltungssendung zu gehen, in der es nur um mich geht als Person und nicht als Rolle, bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen. Aber das ist auch der Kribbel dabei“, so Pierre Sanoussi-Bliss.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.