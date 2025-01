Dschungelcamp-Star Pierre Sanoussi-Bliss: Das unwürdige Ende in der ZDF-Serie „Der Alte“

Pierre Sanoussi-Bliss ist einer der Kandidaten im Dschungelcamp. Bekanntheit erlangte der Schauspieler vor allem durch seine Rolle in „Der Alte“. Doch das ZDF gab ihm damals einen Laufpass.

Seit 1997 war der Schauspieler als Kriminaloberkommissar Axel Richter in der beliebten ZDF-Krimiserie „Der Alte“ zu sehen. Doch dann bekam er sowie auch sein Serien-Kollege Markus Böttcher den Laufpass des Senders und wurde vor die Tür gesetzt. „Wir wurden gestern nach München zitiert und uns wurde eröffnet, dass im November Schluss ist“, sagte der Schauspieler damals in einem Video bei Facebook.

Doch warum der Rauswurf? Laut Pierre Sanoussi-Bliss wollte das ZDF die Serie von nun an mit jüngeren Schauspielern besetzen. Pierre Sanoussi-Bliss hatte dafür wenig Verständnis: „Da frage ich mich ein bisschen, welchen Sinn es macht, bei ‚Der Alte‘ junge Kommissare zu haben.“ Der TV-Ermittler warf dem Sender zudem vor: „Jung sein hat scheinbar etwas mit Qualität zu tun.“

Pierre Sanoussi-Bliss: „Wir wurden eiskalt abserviert!“

Auch in einem Bild-Interview hat sich Pierre Sanoussi-Bliss zum Ende von „Der Alte“ geäußert. „Wir wurden eiskalt abserviert! Am Mittwoch luden uns die Verantwortlichen nach München ein und drückten uns das Drehbuch für unsere letzte Folge in die Hand. Das tat sehr weh“, so der Schauspieler. In einer Pressemitteilung begründete das ZDF seine Entscheidung mit „gelegentlichen Veränderungen, um seine Attraktivität und Modernität aufrecht zu erhalten, um mit neuen und jüngeren Charakteren wieder ausreichend Stoffpotenzial für heutige Geschichten zu haben.“

„Ich bin die Diversität in einer Person: als Ossi, als Schwuler, als Schwarzer“

Nun freut sich Pierre Sanoussi-Bliss auf das Dschungelcamp. „In eine Unterhaltungssendung zu gehen, in der es nur um mich geht als Person und nicht als Rolle, bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen. Aber das ist auch der Kribbel dabei“, sagt der Ex-„Der Alte“-Star im Interview mit RTL. Über sich erzählt er: „Ich bin die Diversität in einer Person: als Ossi, als Schwuler, als Schwarzer. Mehr geht erstmal nicht. Und wenn das bei dem einen oder anderen die Toleranzschwelle etwas hebt, wäre ich schon richtig an dem Ort, wo ich dann bin.“

In der Fernsehserie „Der Alte“ übernahm Pierre Sanoussi-Bliss im Jahr 1997 die Hauptrolle des Assistenten Axel Richter sowie in der Komödie „Alles wird gut“ (1998) eine der größeren Rollen. In der „Derrick“-Folge „Eine kleine rote Zahl“ spielte er 1997 einen Drogenhändler. Für die Regie und das Drehbuch des Films „Zurück auf Los!“ (2000), in dem er auch die Hauptrolle spielt, wurde er für einen Preis des Internationalen Filmfestes Emden nominiert.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.