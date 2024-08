Dschungelcamp: Georgina Fleur erhielt Morddrohungen wegen Zoo-Skandal!

Georgina Fleur kassierte im April einen heftigen Shitstorm. Im Netz zeigte sie sich mit einem angeketteten Löwen. Sarah Knappik hakt im Allstars-Dschungelcamp nach, was es mit der Geschichte auf sich hat.

Mit Sätzen wie „Oh mein Gott, ist das schön hier!“ und „Die streichelt gerade einen Löwen“ zeigte sich Georgina Fleur mit einem angeketteten Löwen in einem Privatzoo in Dubai. Die Posts lösten einen heftigen Shitstorm aus – besonders bei Tierschützern sorgten die Aufnahmen für Kritik.

Georgina Fleur zeigt sich mit angeketteten Löwen

Im Dschungelcamp kommt der umstrittene Zoo-Besuch nochmal zur Sprache. Sarah Knappik stellt ihre Mitcamperin zur Rede und will mehr darüber wissen. Georgina Fleur erklärte, dass sie von einem Scheich zum Fastenbrechen in seinen Privatzoo eingeladen wurde. Die Löwen seien nur bei Besuchern angekettet – ansonsten können sich die Tiere laut ihren Angaben frei bewegen.

„Ich habe eine Flutwelle an Morddrohungen und Hassnachrichten bekommen“

Ihre Community war dennoch alles andere als begeistert. „Ich habe eine Flutwelle an Morddrohungen und Hassnachrichten bekommen. Wenn man so viel Hass empfängt und so viel Böses, das macht einem schon Angst“, sagt Georgina Fleur. Die Kritik der User kann Georgina Fleur aber nicht nachvollziehen: „Der nimmt gequälte Tiere aus schlechter Haltung auf, päppelt die auf und die leben halt da bei ihm im Garten. Wenn keine Gäste da sind, sind die auch nicht in Ketten, die laufen da rum.“

Georgina Fleur: „Hunde werden auch an der Leine gehalten“

Dass die Löwen zum Schutz für Besucher angekettet waren, empfindet Georgina Fleur als nicht schlimm: „Hunde werden auch an der Leine gehalten.“ Das kann Sarah Knappik jedoch nicht nachvollziehen und kritisiert das Verhalten ihrer Kontrahentin. „Ich fand das Posting und wie sie mit der Situation der Tiere umgegangen ist, völlig fehl am Platz“, sagt die 37-Jährige.

Sarah Knappik postete damals mehrere Schnappschüsse von dem angeketteten Löwen. Sie schrieb im April bei Instagram: „Ich war gestern eingeladen zum Dinner und kann nichts dafür, dass der Gastgeber zu Hause Löwen hat, aber ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Ich meine, soll ich den Löwen mit nach Hause nehmen?“ Der Zoo-Besitzer hat ihr zudem versichert: „Die Tiere leben nicht an den Ketten, sondern die haben große Käfige, die haben große Gehege, wie auch in deutschen Zoos.“