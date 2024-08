Dschungelcamp-Ausraster: RTL muss Szene um Georgina Fleur zensieren!

An Konflikten mangelt es in der Jubiläums-Staffel vom Dschungelcamp nicht. Nun geraten auch Georgina Fleur und Elena Miras wegen des Essens aneinander – der Zoff ist so heftig, dass einige Szenen von RTL zensiert werden müssen.

Die Essenszubereitung hat im Dschungelcamp schon für ordentlich Zündstoff gesorgt – so auch bei Daniela Büchner und Giulia Siegel vor einigen Tagen. Auch Georgina Fleur und Elena Miras geraten nun deswegen aneinander. Und die Szenen sind teilweise so heftig, dass RTL diese zensieren muss.

Elena Miras ist an Tag Zehn für die Zubereitung vom Reis verantwortlich. Dabei gibt es einige bissige Kommentare von Mitcamperin Giulia Siegel, welche den Kochlöffel gerne an sich reißt. Sarah Knappik erklärt ihr anschließend, dass das auch Elena Miras ohne ihre Hilfe hinbekommt. Das ist ihr jedoch ziemlich egal und zieht ein ernüchterndes Fazit: „Triefend fettiger Reis“, meint Giulia Siegel.

Dann schaltet sich jedoch auch Georgina Fleur ein – und die Situation eskaliert. Mehrere Promis entscheiden sich, den Reis einfach nochmal anzubraten – darunter auch Georgina Fleur. Elena Miras wütet darauf im Dschungeltelefon: „Undankbare Menschen! Ich koche so lange und das hat geschmeckt. Und die machen das einfach nochmal frisch.“

Georgina Fleur über Elena Miras: „Dieses Mädchen ist aus der Gosse“

Im Gespräch mit Giulia Siegel zieht Georgina Fleur dann hemmungslos vom Leder. „Dieses Mädchen ist aus der Gosse“, meint Georgina Fleur über Elena Miras. Sie bezeichnet die Mitcamperin anschließend als „dummes Stück“ und es fällt auch das „F“-Wort – dieses muss RTL zensieren. Die Zuschauer hören bei der Szene nur ein Pieps-Ton.

Die bekannte Persönlichkeit behauptet dann auch, dass sich Elena Miras „jedem Typen an den Hals“ werfen würde. Georgina Fleur wird von Giulia Siegel gewarnt, dass einige ihrer Aussagen wohl gepiept werden müssen – damit hat sie auch recht behalten. Elena Miras will das alles nicht auf sich sitzen lassen und redet sich in Rage: „Die nette Elena ist jetzt vorbei“, kündigt sie an.

Als Georgina und Giulia Siegel wieder ins Dschungelcamp zurückkehren, geht der Zoff zwischen Elena Miras und Georgina Fleur weiter. Georgina Fleur wirft mit Beleidigungen um sich und bezeichnet Elena Miras als „linke Bazille“ und „Terrorzwerg“. Das letzte Wort ist hier wohl noch nicht gesprochen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar