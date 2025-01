Dschungelcamp 2025: Sonja Zietlow kritisiert RTL-Auswahl der Kandidaten

Schon bald ist es wieder so weit: Am 24. Januar startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Moderatorin Sonja Zietlow hat jetzt die Auswahl der Promi-Kandidaten kritisiert.

Über die potenziellen Kandidaten der neuen Staffel vom Dschungelcamp wird seit Wochen spekuliert. Maurice Dziwak und Lilly Becker sind die ersten beiden Kandidaten, welche offiziell bestätigt wurden. Insgesamt kämpfen zwölf Stars um die Dschungelkrone.

Moderiert wird die Sendung erneut von Jan Köppen und Dschungelcamp-Urgestein Sonja Zietlow. Und auch Dr. Bob darf in der neuen Staffel natürlich nicht fehlen. Die beiden Moderatoren wurden auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show nach ihrem Wunsch-Cast gefragt.

Sonja Zietlow hat demnach gerne Sportler im Dschungelcamp. „Also, wenn du mich fragst, ein Sportler! (…) Die sind ehrgeizig, die suchen Herausforderungen. Die sind echt… Die kennt man öfters mal“, sagt die Moderatorin. Dabei spricht sie jedoch keine Namen aus. Jan Köppen hätte dagegen gerne mehr Musiker im Dschungelcamp.

Sonja Zietlow kann sich Seitenhieb gegen RTL-Auswahl nicht verkneifen

Einen Seitenhieb kann sich Sonja Zietlow dann jedoch nicht verkneifen und kritisiert, dass im Dschungelcamp zu viele Realitystars dabei sind. „Ich fände es auch schön, wenn wir mal nicht so ganz viele Reality-Stars dabei hätten. Zwei wären für mich okay“, so die Dschungel-Ikone. Damit dürfte sie wohl aussprechen, was viele Fans denken.

„Aber auf jeden Fall wie immer ein Schauspieler dabei“, führt Sonja Zietlow weiter aus und es solle jemand mit Niveau im Cast sein. Dann stichelt Jan Köppen: „Wir nehmen einen Comedian, die haben alle kein Niveau.“ Ansonsten wünscht sich Sonja Zietlow noch einen Schönling, einen Influencer, eine Diva und ein Prachtexemplar.

Model Lilly Becker und Realitystar Maurice Dziwak waren die ersten beiden Kandidaten, die von RTL bestätigt wurden. Zwar wünscht sich Sonja Zietlow weniger Realitystars – der Wunsch wird der Moderatorin aber in dieser Staffel wohl nicht erfüllt. Denn einen Blick auf den Cast zeigt: Auch diesmal sind wieder viele Stars aus dem Reality-TV dabei.