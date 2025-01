Dschungelcamp 2025: Sonja Zietlow erinnert mit besonderer Geste an verstorbenen Dirk Bach

Am sechsten Tag im Dschungelcamp erzürnt Jörg Dahlmann mit Klischees. Moderatorin Sonja Zietlow zeigt sich daraufhin von ihrer emotionalen Seite – und erinnert mit einer besonderen Geste an den verstorbenen Dirk Bach.

Im diesjährigen Dschungelcamp von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ droht die Stimmung allmählich zu kippen. Denn die meisten Dschungelprüfungen wurden bisher verhauen – das bedeutet: Die Dschungel-Stars müssen hungern und sich vorwiegend mit Reis und Bohnen zufriedengeben. Immerhin nach dem 10-Sterne-Erfolg bei einer Challenge erhalten die Kandidaten eine ausgewogene Mahlzeit.

Seit dem Jahr 2023 moderiert Jan Köppen an der Seite von Sonja Zietlow das Dschungelcamp. Dieser hatte den Posten von Daniel Hartwich übernommen, welcher in schwere Fußstapfen getreten ist – und zwar Dirk Bach. Der Moderator ist im Jahr 2012 überraschend verstorben.

Mit einer besonderen Geste hat Sonja Zietlow nun an den verstorbenen Moderator erinnert. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ unterhielten sich die Kandidaten über die Homosexualität von Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss.

Jörg Dahlmann sorgt mit Aussagen für Empörung

Jörg Dahlmann redete sich um Kopf und Kragen und sorgte mit Klischees für Kopfschütteln. „Schwule lieben Schlager“ oder „Schwule sind eher zart“ hat der Kommentator in der Show verlauten lassen. „Du bist auch schwul? Das wusste ich nicht!“, fragte Nina Bott daraufhin. Eigentlich eine normale Frage – jedoch löst die Reaktion von Jörg Dahlmann daraufhin Empörung aus: „Ich rede mit dir drei Tage nicht mehr, nachdem du gesagt hast, ich bin schwul. Ich bin zu 100 Prozent heterosexuell.“ Pierre Sanoussi-Bliss ist fassungslos und merkt an: „Du sagst das so, als wäre das etwas Schlimmes! Und das ist das Schlimme!“

Sonja Zietlow mit besonderer Geste: „Irgendwo auf einer rosa Wolke sitzt der Bach und lacht“

Kurz danach richtete Sonja Zietlow einige Worte an Dirk Bach, welcher kein Geheimnis aus seiner Homosexualität machte. „Und irgendwo auf einer rosa Wolke sitzt der Bach und lacht. Dicki, ist so schade, dass du das nicht mehr erleben darfst“, sagte die 56-Jährige. Dabei formte sie mit ihren Händen ein Herz. „Ja, ich hoffe, im Himmel gibt es RTL“, fügte Jan Köppen hinzu. „Bestimmt“, meinte daraufhin Sonja Zietlow.

Sonja Zietlow ist aus dem Dschungelcamp nicht mehr wegzudenken. Die Moderatorin präsentiert das Erfolgsformat seit der ersten Staffel im Jahr 2004. Bis 2012 moderierte sie die Sendung mit Dirk Bach, welcher dann tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. In den darauffolgenden Staffeln präsentierte Daniel Hartwich die Show, 2023 kam Jan Köppen.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.